Enam Selebriti Pamer Foto Bareng Cha Eun Woo di Indonesian Television Awards

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM - Kemeriahan perhelatan Indonesian Television Awards 2018 mencuri perhatian, terutama adanya aktor asal korea yang sedang naik daun Cha Eun Woo. Kehadirannya di tengah-tengah acara membuat histeris sejumlah selebriti.

Bahkan, enam di antaranya sengaja memamerkan swafoto bersamanya.

Cha Eun Woo yang terkenal melalui perannya menjadi Do Kyung Seok di drama My ID is Gangnam Beauty menarik perhatian seluruh hadirin.

Terutama, wajahnya yang tampan khas Korea dan sikap manisnya.

Tak hanya datang sebagai tamu, Ia juga mendapatkan penghargaan Person of The Year dan menyanyikan lagu kesempurnaan Cinta bersama Rizky Febian.

Berikut, enam selebriti yang memamerkan foto bersama Cha Eun Woo di instagram melansir dari grid.id

1. Beby Tsabina

Beby Tsabina memang dikenal sebagai artis milenial penggemar musik K-Pop.

Beby tak melewatkan kesempatan berfoto dengan Cha Eun Woo saat duduk bersebelahan di kursi VIP.