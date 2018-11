Gara-gara Ini Ijab Kabul Maia Estianty dan Irwan Mussry Sempat Diulang

BANGKAPOS.COM--Maia Estianty mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtuanya, Harjono Sigit dan Kusthini HS atas doa dan restu atas pernikahannya dengan pengusaha Irwan Mussry.

Ucapan itu Maia Estianty sampaikan di akun Instagramnya, @maiaestiantyreal. Di situ, ia mengunggah tiga foto saat memohon restu dari orangtuanya serta momen ijab kabul.

Di bawah foto-foto tersebut, Maia Estianty menambahkan keterangan.



"Tak lupa kuucapkan terimakasih kepada kedua orang tuaku @harjonosigit dan @kusthini_hs yang sudah bertahun2 mendoakan aku hingga akhirnya aku bisa melangkah menuju chapter yang baru dengan selamat," tulis Maia.

Maia Estianty menceritakan bagaimana prosesi ijab kabul harus diulang. Sebab, Harjono Sigit, ayahnya ternyata menangis.

"Pada saat ijab kabul, tangisan ayahku sebelum selesai melakukan ijab, pecah seada-adanya sampai kira2 10 menit, sehingga ijab kabul harus diulang oleh ayah yang akhirnya tenang," imbuhnya.

Tangisan ayahnya lantas diikuti oleh ibu dan saudara-saudara yang hadir.

"Aku pikir ayahku adalah lelaki terkuat yang pernah ada, karena aku tidak pernah melihat beliau menangis, ternyata mengantar melepas anak perempuannya, beliau tidak sanggup menahan tangis haru nya, diikuti kemudian tangisan ibuku dan ketiga anakku serta saudara2 yang datang," tulis Maia lagi.

"I LOVE YOU Bapak dan Ibu. You are the best parents in the world."

Ia menyertakan tagar #happymoments #justmarried #happyparents#happymom #maiaestianty #diarymaia#semakintuasemakinbahagia.

Sebelumnya Maia Estianty resmi menikah dengan pengusaha Irwan Mussry di Tokyo, Jepang pada Senin (29/10/2018).

Pernikahan itu hanya dihadiri keluarga inti dan juga ketiga putra Maia, Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani.(*)

Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ijab Kabul Irwan Mussry Sempat Diulang karena Ayah Maia Estianty Menangis"