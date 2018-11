Ini 4 Rahasia Freddie Mercury yang Terbongkar dalam Film Bohemian Rhapsody

BANGKAPOS.COM--- Freddie Mercury adalah vokalis grup band rock asal Inggris, Queen.

Sebagai personel dari grup band Queen, Freddie Mercury dikenal sebagai penyanyi yang memiliki vokal yang kuat, yakni empat oktaf.

Selain sebagai vokalis, Freddie Mercury juga menyusun beberapa lagu hits untuk Queen, termasuk lagu berjudul Bohemian Rhapsody sendiri.

Selain Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury juga menulis lagu yang bertajuk Somebody to Love, We Are the Champions, Crazy Little Thing Called Love hingga Dont Stop Me Now.

Seperti yang kita tahu, saat ini tengah tayang film Bohemian Rhapsody yang mengisahkan tentang perjalanan karier grup band Queen.

Kisah hidup Freddie Mercury di luar panggung sangat susah terjamah oleh media.

Apalagi pada jaman itu belum ada “kamera jadul” alias paparazzi yang kerap mengikutinya terus menerus.

Oleh karena itu publik kerap menyimpan beberapa rasa penasarannya terhadap vokalis Queen tersebut.

Lain halnya dalam film yang sedang tayang di Indonesia dan bebeapa negara lainnya, Bohemian Rhapsody.

Dalam film ini, beberapa rahasia Freddie Mercury diulas satu persatu.