Presenter Cantik Ini Dilamar sang Kekasih Melalui Papan Reklame, Begini Reaksinya

BANGKAPOS.COM--Baru-baru ini pengguna Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan dikejutkan dengan papan reklame besar yang berada di sebelah gedung Wisma Mulia.

Bukan menyajikan iklan atau promosi suatu barang maupun acara, papan reklame tersebut justru berisikan ucapan selamat ulang tahun dan lamaran untuk seseorang yang bernama Nadia Octavia.

Dan akhirnya sosok perempuan beruntung itu sudah terpecahkan.

Nadia Ocraviana merupakan seorang presenter cantik di salah satu televisi swasta tanah air.

Melalui akun Instagram pribadinya, ia sempat mengunggah momen saat dirinya berpose membelakangi papan reklame manis itu.

Tak ketinggalan, ia juga memamerkan cicin pemberian sang kekasih yang melingkar di jari manisnya.

"Seriously this is the BEST birthday gift EVER. This guy never ceases to amaze me. Thank you," tulis Nadia pada captionnya.

Dikutip dari kompas.com, Nadia sempat mengutarakan perasaannya saat mendapati kejutan ulang tahun serta lamarannya dipersiapkan sebegitu indahnya.

"Perasaannya pasti senang, namanya juga cewek. Bahagia, kaget, dan speechless juga," kata Nadia saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (31/10).

Sebelum diajak sang kekasih ke jalan Gatot Subroto, Nadia sebenarnya sempat mendapatkan kiriman gambar dari beberapa orang temannya terkait papan reklame tersebut.