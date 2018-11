Program Sagu Sabu Ajarkan Guru Rajin Menulis Buku

Laporan Wartawan Bangka Pos, Riki Pratama

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah menggelar pelatihan penulisan buku melalui program satu guru satu buku (Sagu Sabu) di SMPN 1 Koba, Kamis (1/11/2018) .

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Iskandar mengatakan, pelatihan menulis buku melalui program satu guru satu buku (Sagu Sabu) kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Bateng dengan media guru.

Tujuannya sebagai upaya memfasilitasi guru dilingkungan Kabupaten Bateng untuk dapat meningkatkan kompetensi pengembangan keprofesian berkelanjutan dalan publikasi ilmiah.

"Selain itu untuk meningkatkan kemampuan literasi dan menulis guru dilingkungan Kabupaten Bateng sehingga dapat terlibat secara aktif dalam menganalisis mutu pendidikan Bateng,"jelas Iskandar yang hadir bersama Sekretaris Dinas Pendidikan M Yusuf, kepada wartawan,Kamis (1/11/2018)

Ia menambahkan, selain itu tujuan lainya sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan karier jabatan fungsional guru, sehingga dapat meningkatkan peta mutu sekolah dan peta mutu pendidikan.

"Pola kegiatan ini adalah In on In pada pertemuan dua hari ini akan lebih pada mendalami teknis menulis naskah buku dan pendistribusian ide.

Setelah pelatihan akan dilanjutkan dengan bimbingan penulisan dan koreksi naskah di bantu oleh narasumber dari media guru sampai nantinya naskah yang sudah layak siap dicetak,"tuturnya

Sehingga, lanjut Iskandar pada momen tertentu nanti dapat kita lounching bersama buku buku hasil karya, guru guru dilingkungan Kabupaten Bangka Tengah.

Kegiatan didikuti oleh guru TK/PAUD, SD,SMP, guru dari luar Bateng dan jabatan fungsional lainya dengan total 173 orang peserta.

Sebagai narasumber pelatihan menulis buku melalui program Sagu Sabu Bangka Tengah, Wiwik Puspitasari Kepala RA Jasmin Islamic Medan, Penulis Buku Produktif dan Instruktur Nasional Sagu Sabu dan Sri Subekti guru SMAN 2 Batu Jawa Timur dan Instruktur Nasional Sagu Sabu.