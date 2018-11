Felicya Angelista Dapat Kejutan Ulang Tahun Tak Terduga dari Caesar Hito

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM - Pasangan selebriti Caesar Hito dan Felicya Angelista (Felito) kerap membuat warganet gemas karena gaya berpacaran yang lucu dan romantis.

Selama enam tahun hubungan asmara keduanya tergolong adem ayem dan jarang tertimpa gosip miring.

Baru-baru ini penggemar dibuat gregetan saat Hito memberikan kejuatan ulang tahun untuk Feli, Jumat (2/11/2018).

Caesar Hito sengaja merancang kejutan ulang tahun kepada kekasihnya yang genap berusia 24 tahun.

Melalui unggahan Instagram @hitocaesar foto bersama Feli lengkap dengan kue ulang tahun dan pernak-pernik lainnya.

Dalam keterangan posting, ia memberikan ucapan selamat dan doa untuk pasangannya.

"Dear Feli, All you have to know is.. Your joy is my happiness dear ️ Semakin dekat sama Tuhan Yesus, sayang selalu sama keluarga, sama aku juga pastinya dan semakin diberkati untuk memberkati ya sayang.. jadilah terang dimana kamu ditempatkan ️ Bilangan 6:24-26 TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Love you as always sayang @felicyangelista_ ️," tulis hitocaesar pada keterangan foto

Tidak hanya Hito, Feli juga kompak memposting foto yang sama.

Pada keterangan foto, ia mengaku sudah merayakan ulang tahunnya selama 6 kali bersama Caesar Hito yang selalu memiliki cara untuk membahagiakannya.