Viral di Media Sosial, Nadia Octavia Dilamar Kekasihnya Pakai Papan Reklame

BANGKAPOS.COM - Belakangan viral foto pria melamar sang kekasih menggunakan papan reklame.

Lokasi papan tersebut yakni di sebelah Gedung Wisma Mulia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Wanita yang dilamar yakni Nadia Octavia.

Ia mengunggah foto momen tersebut ke melalui akun Instagram-nya, @nadia.oct, Rabu (31/10/2018).

"Seriously this is the BEST birthday gift EVER. This guy never ceases to amaze me. Thank you.

*ini pelakunya: @adyalaksmana," tulis Nadia.

Melansir Kompas.com, Nadia mengaku senang dan tak menyangka dilamar Adya Laksmana, kekasihnya.

"Perasaannya pasti senang, namanya juga cewek. Bahagia, kaget, dan speechless juga," kata Nadia saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Nadia mengetahui namanya tertera di papan reklame dari teman-temannya.

Awalnya ia pun tak percaya sampai ketika ia diajak Adya makan.

Menurut Nadia, Adya memang tipe kekasih yang suka memberi kejutan untuknya.

"Sebenarnya dari Selasa (30/10/2018) pagi sudah banyak yang kirim pesan ke Instagram. Tapi aku masih enggak percaya, aku pikir itu mungkin orang lain," ujar Nadia.

"Tapi tiba-tiba Mas Adya ngajak aku makan. Eh tahunya diajakin ke Jalan Gatot Subroto. Dia memang tipe orang yang suka bikin kejutan, selalu enggak ketebak," imbuhnya.

