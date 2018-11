Ada Wanita Siap Jadi Istri Kedua Ridwal Kamil, Begini Respon Cepat Sang Istri

BANGKAPOS.COM - Seorang wanita mengaku siap menjadi istri kedua Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Istri pertama, Atalia Praratya, kebingungan karena banjir konfirmasi tanggapannya oleh banyak orang ...

Seorang wanita dengan nama Paramitadana (nama di media sosial) mengaku siap menjadi istri kedua Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias Kang Emil.

Ungkapan tersebut dilontarkan Paramitadana lewat postingan di media sosial.

//

Tak lupa dia mention akun @ridwankamil agar yang bersangkutan membaca ungkapan kalimatnya yang siap jadi istri kedua.

Apa tanggapan Ridwan Kamil?

Pantauan TribunStyle.com, rupanya bukan Kang Emil yang langsung menjawab, tapi istri pertamanya yakni Atalia Praratya Kamil.

Ridwan Kamil dan Atalia Praratya (Instagram/ataliapr)

Atalia merespon cepat ungkapan wanita bernama Paramitadana itu lantaran dia kebanjiran dari direct massage/ DM dari begitu banyak warganet.

Jelas, sikap Atalia sebagai istri sah pertama ditunggu-tunggu banyak orang atas ungkapan siap jadi istri kedua dari wanita bernama Paramitadana itu.

Namun Atalia tidak menjawab dengan bahasa lugas.

Apakah Atalia mau dimadu dengan merestui cinta Paramitadana atau menolak mentah-mentah diduakan cintanya?

Pertanyaan itu memang tidak dijawab lugas.

Atalia yang biasa dipanggil 'Cinta' oleh Ridwan Kamil itu malah mengungkapkan kebingungan harus bilang apa.

"Banyak sekali yang mention saya tentang ini... Terus saya harus komen apa?" kata Atalia, malah balik bertanya kepada orang-orang yang membanjirinya direct massage.

Kebingungan Atalia Kamil merespon banyaknya pertanyaan itu kepadanya langsung direspon para followernya.

Mereka ramai-ramai mendukung Atalia menolak dimadu oleh Ridwan Kamil.

Mereka menyarankan agar cinta Paramitadana segera ditolak mentah-mentah.

"Bu @ataliapr . Si anak bawang ini yg kegeeran. Bpk tahu jaga reputasinya. Yy posting ini scr gk lgsg jatuhin martabatnya sndiri. Ibu always the best.. tidk gampang menjadi istri seorang PEMIMPIN," kata akun @"sibakloanggallerrycoffeeKalem.

"Jangan mau ibu, jaga keharmonisan yang sudah dibangun bertahun-tahun," sahut lainnya.

Namun ada juga follower lain yang menganggap itu cuma candaan ringan seorang wanita ketika berfoto berdua dengan Ridwan Kamil.

Tidak ada maksud serius merebut cinta Ridwan Kamil dari tangan Atalia.

" bu cintaaa.. itu yg becanda jg gak lucu. Niat poligami mah ga gampang," cuitan akun @tutorialhijabkuSabaaaar.

Hingga tulisan ini diturunkan, belum ada konfirmasi atau tanggapan dari wanita yang di media sosial bernama Paramitadana itu soal ungkapan siap jadi istri kedua.

Paramitadana belum menanggapi, apakah maksudnya serius atau cuma bercanda di media sosial.

Apa pun itu, ungkapan tersebut sudah bikin heboh warganet follower Ridwan Kamil maupun follower Atalia di media sosial. (TribunStyle.com/ Agung BS)