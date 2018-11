Luna Maya Ungkap Masa Lalunya Jadi Alasan Orangtua Reino Barack Tak Beri Restu Menikah

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Artis peran Luna Maya akhirnya buka suara tentang hubungannya dengan mantan kekasihnya, Reino Barack.

Saat menjadi bintang tamu Nebeng Boy--acara YouTube Boy William--Luna mengungkapkan alasan ia dan Reino bertahan hingga lima tahun meski sejak awal tak mendapat restu.

"Ya namanya manusia kan berusaha terus. Siapa tahu ada jalan, ada perubahan," kata Luna dalam video berjudul 'Luna Maya Buka-bukaan di Mobil Boy William!', seperti dikutip Kompas.com, Minggu (4/10/2018).

Luna mengawali curahan hatinya dengan mengatakan, penyebab utama dia dan Reino memutuskan berpisah setelah bertahun-tahun adalah karena tak ada restu dari orangtua Reino.

"Sebenarnya nothing happen sih. Dari awal kami udah tahu, susahlah. Dari awal memang ada kendala besar dari pihak keluarga. Everybody know. Enggak disetujui," ucap Luna.

"Saya enggak akan bohong, maksudnya dengan apa yang terjadi sama aku di masa lalu. Dari awal gue juga udah bilang, enggak akan mudah dengan siapa pun gue. Jadi gue tuh udah tahu, this going to happen," tambahnya.

Namun, Luna tak menyalahkan siapa-siapa. Ia menghormati pemikiran orangtua Reino yang pasti menginginkan yang terbaik buat putra mereka.

"Sebenarnya enggak salah siapa-siapa selain saya diri sendiri. Tapi menurut gue, namanya orangtua selalu pengin yang terbaik buat anaknya. It's not wrong. I do respect pemikiran seperti itu. Makanya ya cukup sedih sih," ujar Luna.

Pemain film Suzzanna: Bernapas dalam Kubur itu mengatakan lagi bahwa setiap keluarga atau orangtua pasti punya pemikiran yang berbeda-beda dan dia menghargai itu.

"Kalau dari gue kan my parents itu jarang banget kayak... kasih input, iya, tapi yang jangan sama ini sama itu, agak jarang. Karena in the end yang akan bersama orang itu ya it's going to be you," kata Luna.

"Tapi kan untuk keluarga orang lain, belum tentu bisa sama kayak nyokap gue. Jadi mungkin ada yang masih berpikir bahwa kalau orangtua bilang enggak, ya harus diikutin. Kita harus respect. Kalau dari pemikiran gue, kalau gue sih akan terus berusaha. Tapi kalau orang udah enggak mau berusaha, kan kita enggak bisa paksain," imbuhnya.

