Pagi Ini, 3 Jenazah Korban Musibah Lion Air Diberangkatkan ke Kampung Halamannya

Lion Air secara resmi menyerahkan jenazah almarhum Fauzan Azima, almarhum Wahyu Susilo dan almarhumah Endang Sri Bagus Nita kepada pihak keluarga melalui upacara yang berlangsung di Rumah Sakit Bhayangkara R. Said Sukanto (RS Polri), Sabtu (3/11/2018) malam.

BANGKAPOS.COM, JAKARTA – Tim Disaster Victim Identification Kepolisian Republik Indonesia (DVI Polri) kembali berhasil mengidentifikasi tiga jenazah penumpang Lion Air JT 610 PK-LQP atas nama Fauzan Azima (laki-laki), Wahyu Susilo (laki-laki) dan Endang Sri Bagus Nita (wanita).

Konfirmasi tersebut diumumkan pada Sabtu (3/11/2018) pukul 19.05 WIB setelah adanya kecocokan hasil tes forensik dan ante-mortem dengan data DNA yang sebelumnya sudah diberikan pihak keluarga kepada tim DVI Polri.

Total jumlah penumpang yang berhasil diidentifikasi hingga sekarang ada tujuh orang. Sebelumnya, tim DVI Polri juga berhasil mengidentifikasi korban atas nama Chandra Kirana (laki-laki), Monni (wanita), Hizkia Jorry Saroinsong (laki-laki) dan Jannatun Shintya Dewi (wanita).

Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan Lion Air secara resmi menyerahkan jenazah almarhum Fauzan Azima, almarhum Wahyu Susilo dan almarhumah Endang Sri Bagus Nita kepada pihak keluarga melalui upacara yang berlangsung di Rumah Sakit Bhayangkara R. Said Sukanto (RS Polri), Sabtu (3/11/2018) malam. Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Operations Director of Airport Service Lion Air Group, Poerwoko.

Pada Minggu (4/ 11/2018) pagi ini, jenazah almarhum Fauzan Azima akan diberangkatkan menuju Padang, Sumatera Barat pukul 05.50 WIB. Jenazah almarhum Wahyu Susilo ke Semarang, Jawa Tengah pada 08.00 WIB dan jenazah almarhumah Endang Sri Bagus Nita dibawa ke Yogyakarta pukul 05.40 WIB.

"Atas nama Lion Air, mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga dan handai taulan," kata Danang dalam keterangan tertulis yang diterima bangkapos.com, tadi malam.

Dana menegaskan Lion Air akan mendukung hal yang dibutuhkan oleh keluarga, termasuk memberikan uang tunggu kepada keluarga Rp 5.000.000, uang kedukaan Rp 25.000.000 serta uang santunan meninggal dunia sesuai PM 77 Tahun 2011 yaitu Rp 1.250.000.000 ditambah penggantian bagasi menurut peraturan tersebut Rp 4.000.000, namun untuk penggantian bagasi Lion Air akan memberikan Rp 50.000.000.

Tim DVI Polri masih melaksanakan proses identifikasi mendalam yang melingkupi forensik dan tes DNA.

"Lion Air tetap melakukan pendampingan kepada keluarga (family assistant) pada setiap posko JT-610. Beberapa manajemen Lion Air juga masih berada di posko Cawang, posko RS Polri, Jakarta Timur dan Tanjung Priok, Jakarta Utara guna memberikan dukungan moril kepada keluarga penumpang, kru serta tim evakuasi," kata Danang.

Upaya pencarian seluruh penumpang, kru dan pesawat JT-610 yang mengalami kecelakaan pada (29/10/2018) di perairan Karawang, Jawa Barat terus dilakukan.

Lion Air telah membuka crisis center dan untuk infomasi penumpang dapat menghubungi di nomor telepon (021)-80820002.

Lion Air akan menyampaikan informasi terbaru sesuai perkembangan lebih lanjut dan kami senantiasa berharap yang terbaik bagi seluruh penumpang maupun kru pesawat.