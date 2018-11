BBM Subsidi Cukup Hingga Akhir Tahun, Eko Wijaya Minta Distribusinya Diawasi 

Laporan wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM -- Realisasi kuota BBM bersubsidi di Bangka Belitung hingga September 2018 berdasarkan data dari BPH Migas sudah 77, 741 persen atau total 149.015,570 liter.

Anggota Komisi VII DPR RI, Eko Wijaya mengatakan sisa 22,259 persen sudah cukup untuk sampai akhir tahun 2018. Meski masih dinilai cukup sampai akhir tahun, dia mengingatkan agar tetap dilakukan penghematan.

"Kalau kita perhitungkan cukup sampai akhir tahun, tapi kalau tidak kita hemat bisa saja kurang ditengah jalan. Karenanya perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi kelangkaan. Minimalisir penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi," jelas Eko Wijaya, Senin (5/11/2018).

Realisasi jenis bahan bakar tertentu (JBT) untuk propinsi Bangka Belitung, kuota perubahan sebanyak 191.681,000, liter, realisasi versus kuota perubahan 77,741 persen atau total 149.015,570 liter.

Eko mengatakan bila dilakukan pengawasan dengan baik. Maka BBM subsidi untuk masyarakat seperti nelayan, kendaraan umum dan lainnya akan tercukupi. Karenanya sisa kuota tersebut perlu diawasi agar tepat sasaran.

"Kita ingin BBM bersubsidi ini tepat sasaran, memang benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkannya. Jangan sampai juga nanti nelayan, masyarakat yang membutuhkan kesulitan mendapatkan BBM," kata Eko Wijaya.

Tim Gabungan, dari BPH Migas, Komisi VII DPR RI yang membidangi ESDM, dan Bareskrim Mabes Polri terus melakukan pengawasan dan pengontrolan BBM bersubsidi di SPBU.

Data Realiasi vs Kuota BBM Propinsi Babel hingga September 2018:

Babel 191.681,000, realisasi vs kuota perubahan 77,741 total 149.015,570

Kabupaten/Kota:

Babar: kuota perubahan 26.608 real vs kuota 77,741, total 20.685,442

Bangka: kuota perubahan 44.027, real vs kuota 77,767, total 34.238,473

Basel: kuota perubahan 20.760, real vs kuota 77,775, total 16.146,000

Bateng: kuota perubahan 22.756, real vs kuota 77,763, total 17.702.815

Belitung: kuota perubahan 32.923,00, real vs kuota 77,649, total 25.564,340

Beltim: kuota perubahan 19.297,00, real vs kuota 77,660 total 14.986,000

Pkpinang: kuota perubahan 25.301,00, real vs kuota 77,833, total 19.692,500