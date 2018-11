Fifi Lety Kecewa dengan Film 'A Man Called Ahok', : Papaku Seandainya Masih Hidup Pasti Marah Sekali

BANGKAPOS.COM--Adik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Fifi Lety mengungkapkan kekecewaannya dengan film 'A Man Called Ahok'.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Instagram @fifiletytjahajapurnama yang diunggah pada Senin (5/11/2018).

Diketahui, dalam film ini, sosok Ahok diperankan oleh Daniel Mananta, sedangkan Fifi diperankan oleh Jill Gladys.

Fifi Lety mengaku kecewa dengan penggambaran sosok ayahnya (Kim Nam) yang diperankan oleh Chew Kin Wa.

Ia bahkan mengunggah sebuah foto bunga yang menurutnya menandakan kematian hati nurani.

"Ku kembalikan semua kecewa dan Sedih padaMu. Ooh…Papaku, seandainya masih Hidup pasti marah sekali dengan mereka yang merusak image dan gambaran dirimu. Tidak pantas mereka mempertontonkan Hidupmu dengan cara seperti ini.

Tetapi Aku percaya dan aku Berdoa malam ini Mazmur 37 terjadi pada mereka yang telah menyakitimu Bunga ini tanda kematian hati nurani, tanda dukacita yang dalam. Tuhan Kalaulah pembela Papaku,"tulisnya.

Melalui laman komentar, Fify kembali menuliskan kekecewaannya saat memberikan balasan kepada netizen.

"Saya sudah nonton film A man call Ahok dan very inspiring dan value dari seorang bapak yang care sama anak-anak, why are you complaining, may God forgive you, Pray for your soul," ujar @lienahusin.

"@lienahusin hhahaa Yang benar aja please watch before I comment? Kita udah nonton uda protest uda minta cutt sana siini hahahaa FYI aja Kalau saya Engak bantu mrk ini film Engak pernah ada!