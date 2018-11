Lagu Girl Band TWICE Berjudul 'YES or YES' Pecahkan Rekor Lagu 'DDU-DU DDU-DU' Milik BLACKPINK

BANGKAPOS.COM - Girlband TWICE melakukan comeback dengan merilis video musik baru berjudul 'YES or YES' dan langsung memecahkan rekor bagi girl group.

Tak hanya itu, video musik ini pun menjadi yang tercepat untuk meraup 20 juta penonton YouTube dibandingkan girl group lainnya.

Dilansir Tribunnews.com dari Soompi pada Selasa (6/11/2018), lagu ini dirilis pada Senin (5/11/2018) pukul 18.00 waktu Korea.