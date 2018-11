Barbie Nouva Mengaku 'Kecewa dan Malu' Lahir di Indonesia Buntut Pemeriksaan Maria Ozawa

BANGKAPOS.COM -- Sahabat Maria Ozawa yang sedang merayakan ulang tahun mengaku ikut kecewa atas insiden di Bali, Rabu (7/11/2018) yang menimpa sahabatnya itu.

Ia adalah Barbie Nouva, yang mengundang Maria Ozawa di acara ulang tahunnya di Bali.

Seperti diketahui, Maria Ozawa diperiksa petugas Imigrasi hingga tiga jam dan dituduh menjalankan bisnis terlarang.



Namun setelah diperiksa, Maria Ozawa tidak terbukti melakukan hal itu dan paspor miliknya dikembalikan lagi.

Bahkan menurut Maria Ozawa, para petugas yang memeriksanya berulang kali mengatakan kalau ia sangat terkenal di Indonesia.



Pun saat Maria Ozawa keluar dari kantor Imigrasi, para petugas memintanya untuk selfie.

"Like what!?Seriously ? So did the immigration people make up stories and snoop around ,gathered Information, track me down take my passport ( knowing I will come get it) JUST TO TAKE A SELFIE WITH ME!?," tulis Maria Ozawa di akun Instagramnya, Rabu (7/11/2018).

(Seperti apa!? Serius? Begitu pula orang-orang imigrasi mengarang cerita dan mengintai, mengumpulkan Informasi, melacak saya mengambil paspor saya (tahu saya akan datang mendapatkannya) HANYA UNTUK MENGAMBIL A SELFIE DENGAN SAYA !?)

Sahabat Maria Ozawa, Barbie Nouva kemudian mengungkapkan kekecewaannya terhadap petugas.