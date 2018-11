Info Konser Guns N Roses - Calo Tiket Berkeliaran dan Jual Tiket Murah

TRIBUNNEWS/HERUDIN

Panggung konser band Guns N Roses Not In This Lifetime tengah dipersiapkan oleh pekerja di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (6/11/2018). Band rock legendaris asal Amerika Serikat tersebut akan konser reuni dengan personel lengkap pada Kamis 8 November mendatang.