Maia Estianty Ditanya Titi Rajo Bintang Bagaimana Rasanya Jadi Pengantin Baru

BANGKAPOS.COM - Kebahagiaan Maia Estianty usai resmi menikahi Irwan Mussry ternyata tak hanya dirasakan ia dan keluarga saja.

Sejumlah selebriti yang merupakan sahabat Maia juga ikut merasakan kebahagiaan ibu tiga anak itu.

Termasuk musisi sekaligus aktris Titi Rajo Bintang.

Ungkapan rasa bahagia untuk Maia itu dia bagikan lewat unggahan di Instagramnya, Selasa (6/11/2018).

Dalam unggahan tersebut tampak Titi berkumpul dengan Maia dan sederet artis lain seperti, Dita Anggraeni (Mey Chan), Aming, hingga Gading Marten di Ivy Restaurant, Jakarta Selatan.

Dalam keterangan fotonya, Titi menyertakan tagar #malampenyambutanpengantenbaru dan #sekalianarisan.

"Because nothing impossible for love

#malampenyambutanpengantenbaru #maiamussry #gengtempe #love #sekalianarisan #yg gakkelarkelarudah3tahun #ivy #ivyrestaurant #ivyjakarta," tulis Titi.

Dalam unggahan tersebut, Titi memposting beberapa foto dan video.

Satu di antaranya adalah video ketika ia bertanya kepada Maia bagaimana rasanya jadi pengantin baru.

"Lihat nih ada siapa?" ujar Titi sambil menunjukkan kamera ke arah Maia.

"Yeaay, pengantin baru! Selamat ya," kata Titi.

"Makasih," jawab Maia.

"Gimana rasanya?" tanya Titi.

"Endes (enak) bok," jawab Maia seraya tertawa renyah. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Jawaban Maia Estianty saat Ditanya Titi Rajo Bintang Bagaimana Rasanya Jadi Pengantin Baru.

Penulis: Astini Mega Sari

Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas