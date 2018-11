Maria Ozawa Kesal Gegara Diperiksa Staf Imigrasi, Diperiksa 2 Jam Endingnya Diajak Foto

BANGKAPOS.COM - Mantan bintang film panas Maria Ozawa atau yang dikenal dengan nama Miyabi mengalami kejadian tak mengenakkan saat berlibur di Bali.

Miyabi yang kini mentap di Philipina semat diinterigasi oleh petugas imigrasi selama dua jam, sebelum akhirnya dilepas.

Pengalaman tak mengenakkan itu diceritakan MIyabi di akun instagramnya, Rabu (7/11/2018).

Miyabi mengunggah pemberitaan tentang dirinya di kantor berita Indonesia. Di bagian kolom keterangan, Ozawa menuliskan keluh kesahnya.

"I’m sure most of you guys know by now about the horrible experience I had to go through yesterday around 11pm-3am at immigration of Bali, Indonesia," tulis Miyabi.

"Saya yakin sebagian besar dari kalian sekarang tahu tentang pengalaman mengerikan yang harus saya lalui kemarin sekitar jam 11:00 pagi di imigrasi Bali, Indonesia," demikian dalam bahasa Indonesia.

Miyabi mengatakan bahwa saat itu ia datang untuk menghadiri ulang tahun kawannya. Namun tiba-tiba petugas imigrasi datang menghampirinya.

"I was attending a birthday party of my good friend Barbie Nouva and as the party was ending , two guys suddenly came up to me and said they wr ppl from the immigration and needed to see my passport and as cheesy as it sounded I had no choice but to show it to them and the next second they just ran off w/o saying anything with my passport ...!!!," lanjut Miyabi.

"Saya menghadiri pesta ulang tahun teman baik saya Barbie Nouva dan saat pesta berakhir, dua orang tiba-tiba mendatangi saya dan mengatakan mereka adalah orang dari imigrasi dan perlu untuk melihat paspor saya dan menurutku itu kedengarannya konyol. Saya tidak punya pilihan tetapi untuk menunjukkannya kepada mereka dan detik berikutnya mereka kabur tanpa mengatakan apa-apa dengan (membawa) paspor saya ... !!!."

Hal itu lantas membuat Miyabi panik. "WE ALL PANICKED called up some people..Canceled the party and went straight to the immigration office."