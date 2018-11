Akan Ada Kejutan di Konser Gun N Roses saat Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA--Grup musik rock Guns N’ Roses akan tampil selama 3 jam berturut-turut dalam konsernya di Jakarta. Mereka akan membawakan hits, dari album-album pilihan.

“Dari semua album dan lagu-lagu pilihan yang keren,” kata Ron Chamberlain selaku GNR Production Manager, dalam jumpa pers di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

Axl Rose cs akan tampil langsung pada Kamis (8/11/2018) besok malam..

3 personil pentolan, akan tampil 1 panggung.

Yakni Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan.

Begitu juga dengan 3 personil lainnya, Richard Fortus pada rhythm guitar, Frank Ferrer pada drum dan Melissa Reese pada keyboard.

Mereka tampil tanpa penampil pembuka alias opening act.

“Rata-rata rock show gitu 3-4 jam langsung jadi no need opening,” kata Adib Hidayat, selaku juru bicara promotor Third Eye Management.

Kendati demikian, pada konser besok akan ada kejutan di atas panggung.