Disebut Gitaris Musik Rock Terbaik, Ini Kisah Perjalanan Karier Slash Gitaris Guns N' Roses

BANGKAPOS.COM--Grup rock legendaris Guns N' Roses akan menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018) malam.

Diketahui, konser ini adalah rangkaian tur dunia 'Not In This Lifetime' yang sudah dimulai sejak April 2016.

Satu di antara personel Guns N' Roses yang paling banyak dibicarakan dan ditunggu penampilannya adalah gitaris Slash.

Gun N Roses ()

Pada 2009, Slash pernah menjadi gitaris listrik terbaik versi Majalah Times.

Perjalanan pria berusia 53 tahun itu untuk menjadi gitaris Guns N' Roses cukup panjang.

Slash lahir dengan nama Saul Hudson pada 23 Juli 1965.

Dilansir dari biography.com, Slash mulai belajar bermain gitar selama 12 jam pada usia 14 tahun.

Pada 1981, Slash bergabung dengan band pertamanya yakni Tidus Sloan dan mengalami putus sekolah menengah karena kesibukan tur.

Selang empat tahun, Slash membentuk band yang bernama Hollywood Rose, yang juga termasuk Axl Rose dan Izzy Stradlin.

Namun band tersebut tidak bertahan lama dan akhirnya bubar.