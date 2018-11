Ikuti Cocofest 2018, Festival Kreatif Anak Muda, Raih Hadiah Puluhan Juta dan Traveling

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kolaborasi dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bank Mandiri dan PT Telkom Indonesia Tbk menggelar festival kreatif bertajuk Content Creation Festival (Cocofest) 2018. Tuangkan ide dan kreasi kamu bersama #BUMNNyataBuatKita, dan raih hadiah total ratusan juta rupiah.

Cocofest merupakan ajang festival kreatif yang didukung BUMN dengan tujuan untuk saling menghubungkan dan menginspirasi anak muda Indonesia untuk lebih berkreasi pada momentum bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Terdapat empat kategori festival yakni Cocofest Nature, Cocofest Transportasi, Cocofest Infrastruktur, dan Cocofest Lifestyle.



Satu peserta dari masing-masing kategori santri, kategori mahasiswa dan kategori non-mahasiswa berhak mendapatkan hadiah Rp 20 juta.

Dari antara pemenang, akan dipilih "Best of the Best", dan "Most Favourite" dengan tambahan hadiah masing-masing Rp 30 juta plus melancong ke destinasi wisata Pantai Labuan Bajo, pintu gerbang menuju Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur.

Rangkaian acara dimulai dari aktivitas digital dengan puncak acara pada 10 November 2018. Acara terdiri atas Showcase & Workshop, Keynote Speech & Idea Talks, dan Meet & Greet dengan beberapa content creator terkemuka.

Acara ini juga sekaligus sebagai ajang awarding night untuk para pemenang online competition.

Pengisi acara antara lain Rinni Wulandari atau Rinni, pemenang ajang pencarian bakat nyanyi, Indonesian Idol Season 4, tahun 2007. Wanita kelahiran di Kota Medan, Sumatera Utara, 28 April 1990 akan tampil bersama Kenny Gabriel, penyanyi ‘Kau Pun Tau’.

Cara Ikutan Cocofest 2018

1. Upload konten kreatif terkait tema BUMN dalam bentuk foto, video, animasi atau gambar pada platform Instagram.

2. Buat keterangan (caption) menarik tentang konten BUMN kamu dengan menggunakan hashtag #BumnNyataBuatKita dan #BUMNHadirUntukKita.

3. Pada caption jangan lupa tag 3 akun instagram BUMN terkait kategori karya kamu @cocofestindonesia.