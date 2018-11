Pemain Terkaya di Dunia, Faiq Boliah Dipastikan Absen dari Piala AFF 2018, Ini Penyebabnya

Pemain Terkaya di Dunia, Faiq Bolkiah Dipastikan Absen dari Piala AFF 2018, Ini Penyebabnya

BANGKAPOS.COM - Pesepak bola terkaya di dunia menurut Four Four Two, Faiq Bolkiah absen di Piala AFF 2018.

Faiq Bolkiah absen di Piala AFF 2018 lantaran timnas Brunei Darussalam gagal lolos ke fase grup.

Timnas Brunei Darussalam kalah melawan Timor Leste di babak kualifikasi Piala AFF 2018.



Timor Leste menang dengan dengan skor agregat 3-2 atas Brunei, dan berhak lolos ke fase grup dan bergabung dalam Grup B bersama Thailand, Indonesia, Singapura, dan Filipina.

Pada leg pertama 1 September lalu, Brunei Darussalam kalah dengan skor 1-3.

Saat itu Faiq Bolkiah tidak masuk dalam skuat timnas Brunei Darussalam.

Barulah di leg kedua, Faiq Bolkiah masuk dalam skuat dan menjadi starter sebagai penyerang.

Pada leg kedua yang dihelat 8 September lalu, timnas Brunei Darussalam menang dengan skor 1-0.

Pada edisi sebelumnya yakni Piala AFF 2016, Faiq Bolkiah juga absen lantaran timnas Brunei gagal lolos ke fase grup.