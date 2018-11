Perlakuan Ayah Maia Estianty pada Irwan Murssy Terungkap Lewat Foto Ini hingga Soal Foto Ahmad Dhani

BANGKAPOS.COM - Pernikahan Maia Estianty dan Irwan Mussry mendapat sambutan bahagia dari banyak pihak.

Akad nikah diadakan di Masjid Camii, Tokyo, Jepang pada Senin (29/10/2018) secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat.

Banyak pihak termasuk keluarga dan sahabat keduanya yang memberikan selamat dan doa.

Ketiga putra terdahulu Maia juga menyambut baik pernikahan sang bunda.

Begitu pula dengan orangtua Maia, Harjono Sigit dan Kusthini HS.

Harjono yang menjadi wali nikah Maia sempat menangis terharu saat akan menikahkan sang anak.

Pernikahan Maia dan Irwan (Instagram/maiaestiantyreal)

Setelah Maia menikah, Harjono pun mengunggah foto kedekatan dirinya dengan Irwan ke Instagram-nya.

Potret yang diunggah pada Minggu (4/11/2018) menunjukkan momen saat Harjono menghabiskan waktu bersama CEO Time

International tersebut.

Harjono duduk di kursi santai dengan senyuman bahagia, sedangkan Irwan duduk berlutut di sebelah kirinya.

Harjono dan Irwan (Instagram/harjonosigit)

"Malam minggu bersama menantu @irwanmussry," tulis Harjono.

Pada Selasa (6/11/2018), Harjono kembali mengunggah potret bersama anak dan mantu laki-lakinya.

Harjono berfoto dengan 4 orang pria yang disebut sebagai sosok kesayangannya.

Mereka semua tampak kompak dengan memakai baju serba putih.

Namun, tak ada sosok Ahmad Dhani atau Irwan Mussry dalam potret tersebut.

Harjono bersama anak dan mantu laki-lakinya (Instagram/harjonosigit)

Melalui caption yang ditulis, Harjono menjelaskan bahwa foto tersebut diambil sekitar 10 tahun yang lalu.

"Anak dan mantu-mantu lelaki kesayangan... (Foto ini diambil 10 tahun silam yakni th 2008). Gagah semua khaaan... ?! Awas klo jawab ngga... Hahaha,"

Seperti yang diketahui bahwa pada 23 September 2008, Maia dan Dhani telah bercerai.

Harjono sendiri tak memberikan keterangan pada bulan apa foto tersebut diambil.

Sedangkan, Irwan baru menikahi Maia tahun 2018 ini.

Momen Harjono menangis tak hanya terjadi saat pernikahan Maia dengan Irwan.

Tapi, mantan rektor IInstitut Teknologi Surabaya (ITS) ini ternyata pernah menangis karena ulah Ahmad Dhani.

Melansir TribunSeleb, suami Kusthini ini mengangis saat mendengar kabar Dhani berselingkuh dengan Mulan Jameela saat masih bersama Maia.

Karena isu perselingkuhan itu, Maia pun akhirnya menggugat cerai Dhani setelah mengarungi bahtera rumah tangga selama 14 tahun.

Irwan Mussry dan Maia Estianty (Instagram/irwanmussry-corazonbernardus)

Maia Estianty dan Irwan Mussry resmi menjadi suami istri sejak Senin (29/10/2018).

Mereka tak ketinggalan membagikan foto-foto pernikahan ke akun media sosialnya.

Ucapan selamat dan doa pun datang dari banyak pihak, mulai dari anak-anak Maia hingga para sahabat dekatnya.

Seminggu setelah menikah, Maia pun membagikan momen pertemuan pertamanya dengan para sahabat.

Ibu tiga anak tersebut bertemu dengan teman-temannya di Ivy Restaurant, Jakarta Selatan.

Melalui foto yang diunggah, tampak beberapa selebriti seperti Gading Marten, Aming hingga Titi Rajo Bintang.

"Group paling rempong, usil, gesrek....Thank you guys atas penyambutannya atas status baru," tulis Maia dalam unggahannya.

Maia bertemu para sahabat (Instagram/maiaestiantyreal)

Tak hanya bertemu dan makan, acara mereka juga diisi dengan bernyanyi bersama.

Rekan artis ramai mengucap selamat atas pernikahan mantan pentolan Duo Ratu tersebut.

Selain Maia, sang suami, Irwan juga mendapat sambutan meriah atas pernikahannya.

Presiden dan CEO Time International ini mendapat kejutan dari para pegawainya.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Story satu karyawannya, Corazon Bernardus.

Dalam rekaman singkat tersebut, Irwan yang memakai kemeja putih sedang berdiri di belakang meja kerjanya.

Saat karyawannya berseru memberi selamat, Irwan tampak kaget dan tak menyangka.

Pria 56 tahun ini menunjukkan senyum sumringah sambil berjalan menghampiri para pegawai yang berdiri berjajar di depan mejanya.

"Congratulations! Wooo!" ucap para karyawan sambil bertepuk tangan dengan meriah.

Irwan Mussry mendapat kejutan (Instagram/CorazonBernardus)

Irwan pun menyalami satu per satu dari mereka dengan hangat.

"Thank you for this thing, thank you for this, guys. Thank you," ucapnya.

*Terimakasih sudah memberikan kejutan ini, terima kasih teman-teman, terima kasih.

Di balik video kejutan tersebut, ekspresi Irwan justru jadi sorotan.

Banyak netizen menilai aura kebahagiaan yang begitu terpancar dari diri Irwan.

Tak hanya itu, mereka juga melihat penampilan Irwan yang sangat berwibawa.

@erma_momhayu: "Pak irwan kelihatan happy banget....aura pengantin baru."

@enihadianty: "Alhamdulilah terharu dapet suami yg begitu berwibawa.."

@rahayuimalia14: "Terlihat,rendah hati yah orangnya."

@heztiebear: "Proud of you sir @irwanmussry . SANGAT BERWIBAWA..!!"

@evinanf: "Berkelas banget."

Pernikahan Maia dan Irwan dilakukan di Masjid Camii, Tokyo, Jepang secara tertutup.

Akad nikah hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat saja.

Setelah bertahun-tahun, Maia akhirnya mengakhiri masa jandanya dengan menikahi seorang konglomerat dan mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. (TribunStyle.com, Anggra)