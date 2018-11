Dua Penyanyi Cantik Ini Asuransikan Bagian Tubuh Berharganya Rp 1 Miliar, Begini Alasannya

BANGKAPOS.COM - Duo Semangka merupakan dua penyanyi dangdut yang terdiri dari Clara Gopa dan Vanya Kiara.

Goyangan keduanya pun sangat identik dengan bagian sensitif perempuan.

Sejak awal mula terbentuk, dua penyanyi ini memang sudah difasilitasi beberapa asuransi.

Khususnya asuransi payudara, yang merupakan aset penting untuk setiap penampilan mereka.

"Jadi waktu Duo Semangka terbentuk, managemen semua mengatur dengan rapi mulai dari asuransi kesehatan, asuransi

payudara, itu bener-bener dijaga karena kita identik denagn dada kan," ungkap personil Duo Semangka, Clara Gopa, saat ditemui

Grid.ID di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (9/11/2018).

Biasanya, goyangan yang identik dengan bagian sensitif perempuan ini selalu memakai pakaian terbuka.

"Off air, kan nggak mungkin kalo on air ya, kalo off air kan orang mesti mau nya seksi ya, apalagi di club," ungkap Clara Gopa.

Oleh karena itu, untuk menjaga aset tersebut maka kedua payudara kedua penyanyi ini diasuransikan.