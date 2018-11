Kejati Babel Gelar Pelatihan Kehumasan dan Jurnalistik

BANGKAPOS.COM – Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Babel) menggelar kegiatan pelatihan, untuk peningkatan peran kehumasan di dalam institusi kejaksaan.

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari, Kamis (8/11) hingga Jumat (9/11) , menghadirkan narasumber dari instansi terkait seperti, kominfo, fotografer, LPP-TVRI, badan intelejen daerah (Binda) serta Bangka Pos.

Sub tema yang dibahas meliputi peran strategis pranata humas dalam menangkal berita hoax, teknik dasar pemotretan, the secrets of public speaking, strategi intelijen dalam jurnalistik dan ilmu jurnalistik.

“Kami menggelar kegiatan ini bertujuan agar kita dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan di dalam bidang kehumasan bagi kasi penkum, kasi intel serta rekan yang lain di jajaran Kejati Babel, “ujar Ketua Pelaksana, yang juga Kasi Penkum Kejati Babel Roy Arland.

Asisten Pembinaan Kejati Babel Asis Widarto menyambut baik kegiatan pelatihan tersebut, sebagai upaya meningkatkan kempuan dan menambah pengetahuan kehumasan di jajaran institusi kejaksaan.

“Peran media saat ini sangat penting, apalagi di era perkembangan kemajuan dunia digital saat ini. Oleh sebab itu, sangat penting memelihara hubungan baik dengan media,” ujar Kombes Pol Rudy Tranggono dari Binda Babel dalam pemaparannya.

Sementara itu Pemimpin Redaksi Bangka Pos Syarief Dayan memaparkan bagaimana meningkatkan hubungan baik dengan media, terutama wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan.

Selain itu terkait kompetensi dari seorang wartawan, maupun media sudah diverifikasi oleh Dewan Pers.(*)