Pengumuman II Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

BANGKAPOS.COM -- Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dengan ini PT. Bank Tabungan Pesiunan Nasional Tbk, Selaku pemegang Hak Tanggungan Pertama atas kekuasaan sendiri akan melakukan Penjualan di Muka Umum (lelang) atas Obyek Hak Tanggungan dengan penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-auction) mengunakan metode penawaran tertutup (closed bidding) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, terhadap obyek yang dilelang apa adanya berupa :

Obyek Hak Tanggungan yang akan dilelang :

1. Jaminan Hutang Debitur an. Erlin:

Sebidang tanah seluas 343 M2 sesuai SHM No 00542 tanggal 24 Juni 2011 an. Erlin terletak di Dusun Balai Selatan Rt 11 Rw 05 Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berikut bangunan dan segala suatu yang berada diatas maupun dibawah permukaan tanah yang melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta ditanam dan ditempatkan diatas tanah tersebut. Harga limit Rp. 238.000.000; Uang Jaminan Lelang Rp 65.600.000.

Waktu dan Tempat Pelaksanan Lelang

Hari/Tanggal : Senin/ 26 November 2018

Pukul : 11.00 WIB (Sesuai Waktu Server Aplikasi Lelang melalui Internet)

Tempat : Kantor PT. BTPN, Tbk Cabang Pangkalpinang, Jl. Jenderal Sudirman No 105 Kel,

Lembawai, Kec, Pangkalbalam, Pangkalpinang

Syarat-syarat lelang :

1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran tertutup[ ( close Bidding) melalui internet dengan aplikasi yang dapat di akses pada alamat domain http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id:

2. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu *Tata Cara dan Prosedur” dan *Panduan Pengunaan” pada domain tersebut.

3. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum.

4. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada

http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id dengan merekam serta mengunggah sofcopy KTP, NPWP (eksensi file. jpg.,* png.) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).

5. Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah : surat kuasa dari direksi, akta pendirian hak dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 file.

6. Peserta lelang agar menyesuaikan diri dengan pengunnaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.

7. Uang jaminan penawaran lelang :

Peserta lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Penawaran lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dangan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumumam lelang ini, dan disetorkan sekaligus ( bukan dicicil).

b. Setoran Uang Jaminan Penawaran Lelang HARUS sudah efektif diterima KPKNL Pangkalpinang selambat-lambatnyan 1(satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

c. Uang jaminan lelang di setorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

d. Biaya penyetoran maupun pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi di bank yang bersangkutan.

8. Penawaran lelang diajukan melalui http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id sejak penayangan pada alamat domain tersebut sampai dengan batas akhir penawaran pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sampai dengan batas sebelum pukul 11.00 WIB (Sesuai waktu server Aplikasi lelang melalui internet).

9. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang.

10. Pembukaan penawaran dan penetapan pemenang lelang oleh Pejabat lelang dilakaukan pada hari senin tanggal 26 November 2018 segera setelah batas akhir penawaran lelang.

11. Peserta lelang yang dinyatakan/ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga pembelian/Pokok Lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang yang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, penunjukan pemenang lelang dibatalkan oleh Pejabat lelang dan Uang Jaminan Penawaran Lelang akan disetorkan ke kas Negara.

12. Kondisi tanah dan bangunan yang akan dijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dan dengan semua cacat dan kekurangannya, kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa obyek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.

13. Penjelasan lebih lanjut tentang obyek yang akan dilelang dapat menghubungi Kantor PT. BTPN, Tbk Cabang Pangkalpinang, Jl. Jenderal Sudirman No 105 Kel, Lembawai, Kec, Pangkalbalam, Pangkalpinang.