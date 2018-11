Adik Ahok Cerita Tentang Sosok Papanya, Beri Pesan Tentang Berburu Harimau dengan Saudara Kandung

BANGKAPOS.COM -- Adik Ahok, Fifi Lety Tjahaya Purnama terkenang sosok ayahnya, Indra Tjahaja Purnama. Sosok yang baginya sangat ia rindukan.

Melalui akun Instagram miliknya, Fifi memposing sebuah foto ia dan ayahnya sedang berada di depan pintu rumah.

Rumah yang ternyata diarsiteki sendiri oleh Indra.

Momen tersebut merupakan momen-momen terakhir ia dengan sosok yang ia panggil papa.

Karena di tahun itulah, ayahnya meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 13 Desember, tanggal yang sama saat Ahok membacakan eksepsi di sidang.

"Koko yuyu (Basuri) thank you Miss you Papa ---, ini rumah Kami Tanpak depan dan Papa dari gambar trus bisa jd “arsitek” trus papa Yg bangun juga.

Tiap Tgl 1 Januari Papa open house sekaligus rayain ultah aku.

Papa dan aku siap sambut tamu 2 - Di hut aku Yg terakhir dengan Papa.

Di tahun Yg sama Tgl 13 December Papa meninggal bertepatan dengan Tgl hari sidang dimana koko Ahok bacakan eksepsi nya sampai nanggis karena ingat Papa dan pesan mencintai Indonesia dan berburu harimau dgn saudara kandung.

Kami berdua nanggis ingat Papa.