Kisah Perjalanan Hidup Daniel Mananta Dari Mangga Dua Hingga Punya Istri Bule

BANGKAPOS.COM--Presenter ternama Daniel Mananta ungkapkan bagaimana perjuangan ayahnya ketika ia masih kecil.

Diceritakan bagaimana ayahnya memiliki pengorbanan tersendiri ketika mendidik anaknya.

Orang tua tentunya bertanggung jawab menciptakan generasi yang memiliki prinsip dan juga integritas.

Instagram @vjdaniel Unggahan Daniel Mananta di Instagramnya.

“Seorang ayah pasti ingin anaknya tumbuh dewasa mempunyai nilai nilai hidup seperti berprinsip, ketegasan, disiplin dan integritas”.

Daniel Mananta pun berkisah mengenai pekerjaannya sebelum menjadi pemenang MTV VJ Hunt pada 2003 silam.

Mula-mula, Daniel Mananta berujar bahwa dirinya tengah mampir ke toko milik sang ayah, Awie & Amo, di Pasar Pagi Mangga Dua.

Daniel Mananta dan sang ayah

"So, akhirnya, karena gue mempunyai dua jam waktu ekstra, gue mampir dulu ke Mangga Dua. Ha... Yes! Gue ini lagi ada di toko bokap gue. Tada...! This is my dad's shop," ucap Daniel Mananta.

Setelahnya, Daniel Mananta berkata bahwa dirinya pernah bekerja di toko tersebut selama lebih dari setengah tahun sebelum pada akhirnya menjadi seorang VJ.

"So, let me tell you a little bit about my life. Pas gue balik dari Australia tahun 2002, saat itu akhirnya gue kayak enam bulan sampai delapan bulan kerja di toko bokap gue, di sini, exactly di sini, sebelum akhirnya gue jadi VJ," ujar Daniel Mananta.

Sambil memperlihatkan seperti apa toko sang ayah tersebut, Daniel Mananta kembali melanjutkan kisahnya.