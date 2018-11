Jerink Sindir Via Vallen yang Tak Izin Nyanyikan Lagu SID, Ini Bukan Tentang Nominal

Jerinx SID dan Via Vallen

BANGKAPOS.COM - Pemain drum grup band asal Bali, Superman Is Dead atau SID, Jerinx mengungkapkan kekecewaannya pada pedangdut Via Vallen.

Lewat unggahan akun Twitter @JRX_SID, Jumat (9/11/2018), Jerinx mengatakan bahwa Via Vallen tidak pernah meminta izin saat membawakan lagu SID yang berjudul 'Sunset di Tanah Anarki'.

"Ngefans tapi sama sekali ga pernah minta ijin bawain lagu SID. Dan lagu ini pesannya besar. Vallen paham gak apa yg ia nyanyikan? Ini bukan ttg nominal. She's DEGRADING the meaning of the song," tulis Jerinx.

Lagu 'Sunset di Tanah Anarki' merupakan lagu dari album SID yang rilis pada 2013 silam.

Jerinx juga mengungkapkan alasan kekecewaannya pada penyanyi berinisial VV melalui akun Instagram pribadinya @jrxsid, Minggu (11/11/2018).

Dirinya mengatakan bahwa SID tidak menuntut nominal apapun pada penyanyi yang pernah hidup atas karya SID.

Jerinx mengaku kesal karena VV tak meminta izin saat membawakan lagu SID hingga dikomersilkan.

"Mungkin banyak pertanyaan. Kenapa baru sekarang saya sentil VV? Simpel.

Karena album SID yg baru saja rilis ini penuh akan lagu potensial yg sangat mungkin dijadikan versi dangdut/koplo nya.

Dan jika kami diamkan, bisa jadi VV, atau penyanyi semacam dia akan melakukannya lagi; memperkaya diri memakai karya orang lain sekaligus membunuh ruh dari karya tersebut.