Dijamin Berhasil Begini Cara Sadap WhatsApp Terbaru, Mengetahui Pasanganmu Selingkuh atau Tidak

BANGKAPOS.COM--Berikut ini akan dijelaskan cara sadap aplikasi WhatsApp milik pacar, pasangan atau kekasih yang kalian curigai selingkuh.

Aplikasi chat WhatsApp saat ini memang banyak dipakai orang-orang, baik dari anak muda hingga orang tua.

Fitur-fitur di WhatsApp juga terus diperbarui untuk meningkatkan daya tarik penggunanya.



Akan tetapi dari aplikasi WhatsApp pula bisa muncul kecurigaan terhadap pasangan.

Maka, tidak ada salahnya kalian mencoba mengetahui aktifitas pasangan, pacar, atau kekasih saat mereka chat di WhatsApp dengan cara menyadap.

Tapi ingat jangan menggunakan cara sadap Whatsapp ini untuk kejahatan.

Syaratnya kalian harus memegang ponsel korban atau target yang akan disadap.

Cara sadap Whatsapp ini diketahui berdasarkan video tutorial yang diunggah oleh akun Youtube Bang SAS pada 19 Agustus 2018.

Baca: Segini Harta Kekayaan Sule Disebut Kalahkan Nagita Slavina dan Syahrini, Pantesan Disebut Duda Kaya

Cara sadap Whatsapp pacar (Youtube Bang SAS)

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah install aplikasi Cloneapp.

Kalian bisa mengunduh aplikasi Cloneapp Messenger dengan klik link berikut ini:

>>>Download Cloneapp Messenger<<<

Sebenarnya ada beberapa aplikasi lain yang serupa dengan Cloneapp Messenger di Google Play.

Namun kebanyakan aplikasi dari Google Play terdapat iklan dan sering macet.

Jika sudah download dan instal Cloneapp Messenger, kalian bisa membuka aplikasi tersebut.

Klik "Allow" pada pilihan menu yang tampilan di layar.

Baca: Kisah Aneh Tapi Nyata, Jenazah yang Dimandikan Tiba-tiba Bangun Ini Ternyata Faktanya

Cara sadap Whatsapp pacar (Youtube Bang SAS)

Kemudian akan muncul QR Code.

Nah tugas kamu selanjutnya yakni scan QR Code itu menggunakan fitur WhatsApp Web milik pacar kamu.

Jangan lupa centang "Keep me signed in".

Cara buka WhatsApp Web adalah dengan pilih titik 3 di pojok atas.

Kemudian pilih "WhatsApp Web".

Kalian akan diminta mengarahkan scan kamera itu ke QR Code pada Cloneapp Messenger tadi.

Perhatikan seperti gambar berikut ini.

Baca: Begini Kronologi dan Fakta Sebenarnya Video Viral Guru Dikeroyok Muridnya Ternyata

Cara sadap Whatsapp pacar (Youtube Bang SAS)

Setelah ter-scan kalian tinggal tunggu prosesnya selesai.

Hasilnya, akan muncul obrolan chat yang sama persis seperti di WhatsApp milik target.

Kalian juga bisa ikut membuka dan membaca obrolan chat tersebut.

Bahkan kamu bisa membalas chat yang masuk.

Cara sadap Whatsapp pacar (Youtube Bang SAS)

Tapi jika kalian hanya berniat mengetahui chat yang masuk dan membacanya sebaiknya tidak membalas juga.

Agar lebih lengkapnya kalian bisa melihat video tutorial cara sadap Whatsapp dari Youtube Bang SAS berikut ini.

Baca: Daus Mini Dikabarkan Akan Menikah Lagi untuk Ketiga Kalinya Ini Sosok Calon Istrinya

Pada ponsel tertentu seperti Xiaomi dan Oppo juga sudah ada fitur Clone App.

Biasanya fitur Clone App bawaan ponsel tersebut belum diaktifkan.

Sebenarnya ada beberapa aplikasi lain yang bisa digunakan untuk menyadap Whatsapp.

Berikut 5 aplikasi penyadap WA yang terbukti berfungsi seperti dilansir Tribunstyle.com dari berbagai sumber pada Kamis (13/9/2018).

1. Whatsapp Sniffer

( )

Aplikasi ini dapat mengakses WhatsApp target secara real time.

Meski bisa digunakan tanpa hp si target tetapi mengaktifkan menjalankan aplikasi ini harus jarak dekat.

Target yang tersadap pun acak atau random.

2. Whatdog

( )

Keunggulan aplikasi ini yakni dapat mengakses WhatsApp target secara real time.

Selain itu aplikasi ini bisa diaktifkan dari jarak jauh.

Tetapi aplikasi ini tak dapat berkerja jika si target log out all device.

Aplikasi ini punya potensi terdeteksi target tinggi.

3. Whats Web Plus

( )

Kelebihan aplikasi sada WA ini adalah memanfaatkan jalur resmi.

Selain itu tidak bisa ketahuan oleh Whatsapp dan bisa mengintai target kapan pun.

Kelemahannya jika target teliti, bisa ketahuan lewat login device.

4. Air Droid

( )

Kelemahan aplikasi sadap WA ini adalah instalasi cukup rumit.

Selain itu membutuhkan verifikasi lebih dari satu HP korban.

5. Labalabi

( )

Aplikasi ini dikenal sebagai pengirim bom pesan.

Tetapi aplikasi ini bsia digunakan untuk menyadap WA.

Kelemahannya aplikasi ini membutuhkan akun WhatsApp khusus.

(TribunStyle.com/Rifan Aditya)

Penulis: Mohammad Rifan Aditya

Sumber: TribunStyle.com

Berita Ini Sudah Diterbitkan di Situs http://style.tribunnews.com/ dengan Judul:

Cara Sadap WhatsApp Terbaru, Dijamin Berhasil Mata-matai WA Pasanganmu Selingkuh atau Tidak