Film Hanum Rangga dan Ahok Dibanding-bandingkan, Begini Komentar Anak Jokowi yang Bikin Ramai

BANGKAPOS.COM - Film Ahok dan Hanum Rais tampaknya kini sedang jadi perbincangan netizen di media sosial.

Sebab, film tentang Ahok yakni A Man Called Ahok, dan film Hanum Rais yakni Hanum & Rangga itu, tayang secara bersamaan,

yakni 8 November 2018.

Perbincangan mengenai film Ahok dan Hanum Rais ini berawal dari seorang netizen pemilik akun Twitter @Donihendarto

memposting perbandingan jumlah penonton kedua film tersebut.

Ia menyandingkan jumlah penonton film Ahok dan Film Hanum Rais di bioskop XXI.

Ia memberi judul foto itu dengan kalimat Faith in The City Vs A Man Called Ahok.

Tampak di foto itu, film Hanum Rais yakni Faith in The City di Blok M Square XXI, terdapat 20 kursi berwarna merah.

Kemudian di bioskop Citiplaza Jatinegara XXI, kursi merahnya ada 6.