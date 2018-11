Sindiran Jerinx SID Dianggap Melukai Perasaannya Sebagai Wanita, Via Vallen Beri Jawaban Menohok

BANGKAPOS.COM - Setelah disindir Jerinx SID, Via Vallen beri klarifikasi melalui akun Instagramnya. Via Vallen tak terima kenapa hanya dirinya saja yang dipermasalahkan.

Rupanya Via Vallen tersinggung dengan sentilan personel band Superman Is Dad / SID tersebut.

Apalagi Jerinx SID, dalam kacamata Via Vallen, mengangkat istilah yang dia rasakan menyudutkan harga dirinya.

Alkisah, pada Minggu (11/11/2018) pagi, Jerinx SID mengunggah sebuah sentilan yang ditujukan pada penyanyi berinisial VV.

Penyanyi tersebut mengcover lagu SID berjudul Sunset di Tanah Anarki pada tahun 2013.

Dalam sentilannya tersebut, Jerinx berharap penyanyi lain lebih bijak ketika berurusan dengan musiknya karena menurutnya SID bukan band yang mengejar materi melainkan integritas.

Via Vallen pun berikan penjelasan dan klarifikasi lewat akun Instagramnya pada Minggu malam.

Via Vallen meminta maaf karena dirinya terpaksa klarifikasi lewat sosial media.

Hal ini lantaran Via tak terima dengan kata-kata sebutan Jerinx padanya.

Ada tiga hal yang diklarifikasi oleh pedangdut ini.

Menurut penuturannya, Via Vallen minta maaf jika telah merusak roh lagu tersebut dengan irama musik dangdutnya.

Kedua, Via Vallen mengaku tak tahu menahu soal DVD komersial yang disebut-sebut Jerinx.

Ketiga, Via Vallen mengaku tak pernah mendapat keuntungan sepeser pun dari pengkomersilan DVD seperti yang telah ditudingkan Jerinx.

Berikut penjelasan Via Vallen :

Semoga klarifikasi dari saya ini sedikit bisa meluruskan beberapa hal yang sudah dianggap salah

Mohon di geser sampe tuntas agar tidak ada kesalahpahaman (emoji)

Kenapa harus saya (SAJA) ???

Sebenarnya saya sudah nggak mau komentar-komentar apa pun tentang masalah-masalah yang ada di kehidupan saya yang disebabkan oleh orang lain, karena saya tidak mau dianggap sebagai penyanyi yang penuh sensasi belaka dan saya juga tidak ingin orang-orang yang menyayangi saya ribut di media sosial karnea membela saya.

Tapi kali ini saya TERPAKSA harus ikut angkat bicara karena masalah ini jadi kemana-mana sehingga membuat orang-orang berpendapat yang salah menurut saya (emoji)

Saya akan klarifikasi sejelas-jelasnya melalui tulisan saya ini agar saya tidak perlu mengklarifikasi apapun lagi tentang masalah ini karena di kontak management saya sudah sangat banyak sekali media yang mempertanyakan hal ini (emoji)

Pertama, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf kepada pihak Mas Jerinx selaku pimilik SID jika memang selama ini tidak berkenan lagunya saya pakai untuk bernyanyi di atas panggung off air dengan irama musik dangdut yang menurut Mas merusah RUH dari lagu tersebut.

Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf, sungguh saya tidak ada sedikitpun niat untuk merusak lagu siapa pun melalui genre musik saya (emoji)

Kedua, lagu Sunset di Tanah Anarki yang saya nyanyikan sekitar tahun 2013 katanya sudah dikomersilkan dalam bentuk DVD.

Pertanyaan saya, dalam bentuk VCD apa?

Bajakan, kah? Atau VCD resmi dari label??

Setahu saya, setiap saya off air memang beberapa penyelenggara mendokumentasikannya dengan video shooting, saya HANYA SEBATAS MENYANYI di atas panggung dan setahu saya dokumentasi tersebut untuk koleksi pribadi mereka, saya tidak tahu menahu soal dikomersilakn lewat VCD ataupun YouTube, karena sekali lagi saya hanya sebatas menyanyikannya ketika di atas panggung.

Soal dikomersilkan saya tidak tahu dan saya juga tidak pernah menikmati hasil dari dikomersilkannya dokumentasi tersebut.

Kalau dikomersilkan lewat VCD bajakan saya mohon maaf, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya tidak tahu siapa pembajaknya.

Tapi, jika memang ada lagu Sunset di Tanah Anarki yang saya nyanyikan ketika off air dikomersilakn melalui kaset VCD original oleh label manapun, silakan kasih saya bukti kaset VCD-nya, saya siap MENUNTUT label tersebut karena saya pribadi tidak pernah merasa diminta menyanyikan lagu tersebut untuk dikomersilkan atau dijual bentuk kaset VCD-nya oleh label lokal atau manapun (emoji).

Ketiga, soal cover, mencuri lagu sampai memperkaya diri.

Saya mohon maaf jika memang saya salah karena menyanyikan lagu Anda di panggung off air tanpa seijin Anda, tapi mohon maaf saya tidak merasa mencuri lagu Anda karena saya cuma menyanyikan di panggung off air dan sampai detik ini lagu itu masih jelas MILIK ANDA, jika saya mencuri sudah pasti saya akan mengakui bahwa lagu tersebut adalah lagu yang saya ciptakan, tapi di sini saya tidak pernah mengakui karya orang lain sebagai karya saya (emoji).

Soal memperkaya diri dari lagu tersebut, saya juga ingin menjelaskan bahwa sampai detik ini, saya BELUM PERNAH merasakan 1 RUPIAH pun uang dari hasil penjualan fisik VCD atau digital (YouTube) dan lain-lain dari lagu tersebut seperti yang Anda tuduhkan.

Ngomong-ngomong soal digital, kalau kalian mau menanyakan soal cover di YouTube Via Vallen Official, sampe detik ini pun "Via Vallen Official" YouTube saya belum pernah mencairkan uang 1 rupiah pun (emoji)

Jika kalian ragu dengan statement saya ini, kalian bisa langsung cek ke kantor YouTube yang ada di Indonesia untuk menanyakan kebenaran soal akun YouTube saya "Via Vallen Official".

Tujuan saya mengcover lagu untuk diunggah di YouTube "Via Vallen Official" sekali lagi BUKAN UNTUK UANG.

Jadi selama ini saya hanya mendapatkan uang dari off air panggung ke panggung, BUKAN DARI DIGITAL

Dan saya rasa itu sudah lebih dari cukup untuk hidup saya dan keluarga saya.

Satu lagi, kalian pasti ada yang menganggap SAYA TIDAK SOPAN karena harus membalas lewat media ini juga, kenapa tidak langsung ke yang bersangkutan.

Sekali lagi saya mohon maaf jika saya dianggap tidak sopan (emoji)

Saya seorang anak perempuan yang dilahirkan oleh perempuan yang luar biasa dengan harapan besar menjadi orang yang sukses, baik, dan membanggakan

Tapi di sini Anda bilang bahwa saya ga ada bedanya sama "F*CKING WH*RE" buat yang nggak tahu artinya apa, menurut Google artinya adalah "PEL*CUR SIAL*N"

Jangankan saya, seorang pel*cur dibilang pel*cur saja pasti nggak terima, apalagi saya yang bukan pel*cur???

Bagaimana perasaan saya?

Apalagi perasaan orang yang telah melahirkan saya??

Ibu mana yang terima anaknya disamakan dengan pel*cur???

Jadi apakah saya salah jika saya tidak mau mengklarifikasi dengan orang yang sudah menyamakan saya dengan pel*cur???

Coba dibalik kalau adik perempuan/ kakak perempuan/ ibu anda dibilang pel*cur, apakah Anda terima???

Hargai perempuan, karena yang melahirkan Anda adalah perempuan.

Sekali lagi jika menurut kalian tindakan saya ini salah, saya mohon maaf (emoji)

