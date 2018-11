Disebut Sindir Syahrini, Ini Kata-kata yang Bikin Luna Maya Galau, hingga Hapus Unggahan

BANGKAPOS.COM - Selebritis dan model Luna Maya memang sudah tak lagi memiliki kekasih saat ini.

Hubungannya dengan Reino Barackdinyatakan sudah resmi berakhir beberapa bulan yang lalu.

Setelah dijalin lebih dari 5 tahun, hubungan tersebut harus kandas karena halangan restu orang tua.

Luna Maya memang mengaku masih mencintai Reino Barack saat ditanya oleh

Boy William yang diketahui dari saluran YouTube Boy William.

"I do still love him (aku masih mencintainya)," jawab Luna Maya saat itu.

Menjalin hubungan selama lima tahun, sepertinya membuat Luna Maya tak mudah melupakan Reino Barack dari kehidupannya.

Luna Maya bahkan sempat berpikir bahwa Reino Barack akan jadi sosok yang memang ditakdirkan menjadi pendamping hidupnya.

Ditulis Seusai Putus dari Reino Barack

Beberapa minggu setelah kabar berakhirnya hubungan yang ia jalani itu, Luna Maya mengunggah sebuah Instagram Story.