Kabar untuk Pelamar CPNS 2018 - Menpan Akan Umumkan Sendiri Hasil Rapat Panselnas

BANGKAPOS.COM -- Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan belum ada keputusan resmi terkait hasil rapat Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) tentang perkembangan hasil tes CPNS 2018.

Melalui akun Twitter resmi, BKN menyampaikan jika keputusan hasil rapat Panselnas akan disampaikan langsung Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi.

"Khusus untuk rapat Panselnas kali ini, Pak Menpan RB sendiri yg akan umumkan. Soon, very soon," tulis akun Twitter resmi BKN, Senin (12/11/2018).

Diberitakan sebelumnya, Panselnas CPNS 2018 Gelar Rapat Menentukan Aturan Baru.

Tingkat kelulusan peserta tes CPNS 2018 sejauh ini masih rendah. Banyak para peserta yang tidak lulus SKD.

Saat ini tingkat kelulusan peserta secara nasional dalam tahap SKD baru 3 persen.

Padahal, pemerintah membutuhkan 238.015 formasi baru untuk CPNS tahun in.

Rencananya pemerintah akan kembali mengeluarkan aturan baru untuk menyikapi kondisi ini.

"Tunggu keputusan Pemerintah ya, bahkan malam ini kawan2 Panselnas masih rapat." tulis admin twitter, BKNgoid.

Diberitakan sebelumnya gugur massal pelamar CPNS 2018 di seleksi kompetensi dasar (SKD) akibat terlalu sulitnya soal tes karakteristik pribadi (TKP) sudah terlanjur terjadi.