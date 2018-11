Marion Jola Masuk Nominasi Best New Asian Artist di MAMA 2018

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM – Marion Jola, penyanyi muda berbakat jebolan ajang pencarian bakat ini memang menuai banyak prestasi. Tidak hanya sukses mengeluarkan single Hits, ia juga berhasil meraih sejumlah penghargaan musik, satu di antara yang bergengsi adalah AMI Award.

Lebih menakjubkan, gadis kelahiran Kupang ini dikabarkan akan menghadiri acara anugrah musik internasional, yakni MAMA 2018 di Korea Selatan.

Melalui unggahan di instagram resmi @Mnet_Mama dikonfirmasi Marion Jola sebagai line-up Mama 2018 di Dongdaemun Design Plaza (DDP), Seoul, Korea Selatan pada 10 Desember 2018 mendatang.

Tidak hanya itu, ia juga dikabarkan masuk nominasi kategori Best New Asian Artist bersaing dengan Dean Ting, Hiragana Keyakizaka46, Orange, dan The Toys.

Perlu diketahui, kategori tersebut baru diadakan tahun ini.

Selain itu, Marion juga akan satu panggung dengan sejumlah musisi Internasional lainnya, serta idol-idol ternama dari Korea Selatan.

Seperti Wanna One, Stray Kids, (G)I-DLE, dan IZ*ONE.

Selain itu, ada pula Boyband BTS yang sedang naik daun di kancah musik Internasional dan lainnya.

Perlu diketahui, Mnet Asian Music Awards adalah salah satu ajang penghargaan akhir tahun bergengsi Korea.