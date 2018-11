Stan Lee Meninggal Dunia, Ini Ungkapan Berduka 'Superhero' Dunia

BANGKAPOS.COM — Penulis komik kawakan, aktor, produser, dan pendiri Marvel Comics, Stan Lee, meninggal dunia hari ini, Selasa (13/11/2018) atau Senin (12/11/2018) waktu Amerika Serikat. Dia tutup usia pada usia 95 tahun.

Stan Lee dikenal dunia karena turut berperan dalam membuat karakter komik seperti Spider-Man, Captain Amerika, Iron Man, Thor, X-Men, Hulk, Doctor Strange, Daredevil, dan Fantastic Four.

Setelah mendengar kabar bahwa bos Marvel Comics itu meninggal dunia, sejumlah selebritas pun mengungkapkan dukacita melalui media sosial.

Para pemeran superhero dalam film besutan Marvel Entertainment pun tak ketinggalan mengungkapkan dukacita dan perasaan kehilangan.

Pemeran Captain America alias Steve Rogers ini turut berduka atas kematian "Bapak Marvel". Ia juga mengungkapkan duka citanya di Twitter.

Dalam twitnya, Chris Evans menuliskan bahwa ia sangat menghormati Stan Lee.

Menurut dia, Stan Lee membuat beberapa orang dari segala usia menikmati petualangan, persahabatan, kekuatan, dan kebahagiaan dari karya-karyanya.

Karena itu, Evans menilai sosok Stan Lee tak akan tergantikan.

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!!