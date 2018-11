Dua Pelaku Anak Bawah Umur, Terlibat Aksi Curanmor

Laporan Wartawan Bangka Pos Anthoni Ramli

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tim Opsnal Polsek Toboali meringkus dua terduga pelaku tindak pidanan Pencurian Sepeda Motor (Curanmor). Ironisnya, dua pelaku merupakan anak di bawah umur.

Kedua pelaku AR (15) dan Ir (17) ditangkap dari kediamanan mereka masing-masing di desa Keposang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Selasa (13/11/2018) kemarin.

Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti sepeda moror Yamaha JUPITER Z warna Hitam dengan no pol. BN 8555 FC no rangka MH35TP0014K089131 no mesin 5TP-089614 warna hitam tahun 2003 yang sdh di preteli pelaku.

Kapolsek Toboali, AKP Faisal Fatsey S.Ik, mengatakan pelaku di tangkap bedasarkan LP/ B- 541/X/ 2018 / BABEL / RES BASEL / SEK TOBOALI, bertempat di Desa Serdang, Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WIB lalu.

" Kejadiannya Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, pelapor dan saudara Hendriansyah pergi menonton band dan tiba di desa Serdang, pelapor memarkirkan motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan no pol BN 8555 FC no rangka MH35TP0014K089131 nomor mesin 5TP-089614 warna hitam tahun 2003 milik pelapor. Pelapor terkejut sepeda motor yang diparkir didepan rumah warga tersebut telah hilang," ujar Faisal kepada bangkapos.com, Rabu (14/11/2018)(*)