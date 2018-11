Film Fantastic Beats 2 Sudah Tayang di Bioskop ini Cara Dapat Satu Tiket Gratis

Promo Tiket Film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, beli 1 gratis 1 hanya di TIX.ID

BANGKAPOS.COM - Film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald akhirnya tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini, Rabu 11 November 2018.

Film ini merupakan sekuel dari Fantastic Beasts And Where To Find Them, yang tayang pada tahun 2016.

Setelah menunggu 2 tahun, para Potterhead pun bisa menonton kelanjutan kisah Newt Scamander dan kawan-kawan.



Series Harry Potter memiliki fandom yang besar yang berada di seluruh dunia.

Bisa dipastikan para penggemar Harry Potter Series atau Potterheads menyerbu bioskop-bioskop untuk menyaksikan Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (imdb)

Antusiasme penggemar akan film ini disambut baik oleh TIX.ID.

TIX.ID mengadakan promo beli 1 tiket gratis 1, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Promo ini berlaku di seluruh bioskop Cinema XXI di seluruh Indonesia mulai tanggal 15 - 18 November 2018.

Berikut cara dan syarat mendapatkan promo tiket beli 1 gratis 1 Film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald di TIX.ID:

Cara Mendapatkan Promo: