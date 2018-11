Rapimprov Kadin, Percepat Kemajuan Pariwisata dan UMKM dalam Transformasi Ekonomi

BANGKAPOS.COM--Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat pimpinan provinsi (Rapimprov) di Ballroom Hotel Grand Hatika, Kabupaten Belitung Senin (12/11).

Agenda rutin Kadin Provinsi Kepulauan Babel itu dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman, Ketua Umum Kadin Provinsi Kepulauan Babel, Ir Thomas Jusman MM, perwakilan Kadin Pusat serta jajaran Forkopimda Kabupaten dan tamu undangan lainnya.

Acara yang mengangkat tema Kadin Babel mendorong percepatan sektor pariwisata dan pemberdayaan UMKM dalam proses transformasi ekonomi masyarakat Babel itu juga dihadiri ratusan pelaku pariwisata Kabupaten Belitung dan Beltim.

“Acara ini memang agenda rutin minimal setahun sekali. Tahun lalu kami adakan di Bangka dan demi kesetaraan tahun ini kami gelar di Belitung untuk dua kabupaten,” ujar Ketua Umum Kadin Babel Thomas Jusman.

Ia menjelaskan, pada Rapimprov sebelumnya Kadin Babel membahas transformasi sektor ekonomi dari pertambangan menuju pariwisata.

Oleh sebab itu, pada 2018 mereka lebih mempertajam pokok bahasan percepatan sektor pariwisata dan pembinaan pelaku UMKM.

Dirinya menilai antara pariwisata dan UMKM merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga jika pariwisata sebuah daerah maju, maka secara otomatis UMKM juga berkembang.

“Karena wisatawan datang itu what to do, what to see, what to buy and what to eat, UMKM lah yang menyediakannya. Mungkin pantai indah banyak, tapi kalau unik itu akan menjadi daya tarik tersendiri,” jelasnya.

Thomas menambahkan, langkah kongkret yang akan dilakukan Kadin Babel memberikan pemahaman penerapan teknologi dalam pemasaran produk UMKM.

Kemajuan era digitilasi menuntut masyarakat untuk bertransformasi dan UMKM salah satunya. Jadi melalui kegiatan tersebut, kata dia, Kadin akan memberikan penajaman pemanfaatan dunia digital dalam pemasaran produk UMKM.