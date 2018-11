Suaminya Ultah ke-56, Maia Estianty Bongkar Rahasia Irwan Mussry Terlihat Awet Muda

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM – Maia Estianty tampak sedang berbahagia setelah pernikahannya bersama Irwan Mussry. Ia pun lebih terbuka memamerkan kemesraan melalui sejumlah unggahan di akun instagram miliknya.

Baru-baru ini, ia memposting lagi momen saat memberikan kejutan kecil kepada Sang Suami yang berulang tahun.

Dalam postingan tersebut, Maia mengatakan kejutan kecil itu diberikan pagi-pagi sebelum dirinya berangkat ke Bandara.

Lengkap dengan kue ulangtahun beserta bunga, ia memberikan ucapan selamat kepada Irwan yang memasuki usia 56 tahun.

Selain itu, ia juga memanjatkan doa agar pendamping hidupnya tetap menjadi yang terbaik.

Menurutnya, Irwan merupakan sosok suami yang humoris tetapi jenius.

Dua sifat itu dinilai Maia mampu membuat Suaminya terkesan awet muda meski usia keduanya terpaut 17 tahun.

Lalu, Irwan juga menunjukan rasa sayang kepada tiga putra tirinya, yakni Al, El, dan Dul.

“Pagi2 banget, sebelum pergi ke airport dengan muka ngantuk2, tak lupa memberikan selamat untuk suamiku tercinta yang super kocak tapi jenius (makanya awet muda) , and baik banget Maasyaa Allah...+ sayang ama anak2.... I Love You, Happy Birthday darling @irwanmussry . Wish you always the best..,” tulis maiaestiantyreal dalam keterangan foto.