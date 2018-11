Promo Akhir Pekan, Gula Pasir Hanya Rp 12.290 di Hypermart Jalan Koba

Pelanggan yang sedang berbelanja gula pasir Value Plus di Hypermart Jalan Koba.

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM -- Hypermart Jalan Koba, Bangka Tengah, memberikan promo dahsyat untuk akhir pekan dalam minggu ini, terutama untuk bahan pokok seperti gula pasir dan aneka buah.

Divisi Manager Hypermart Jalan Koba, Bangka Tengah, Yansen Midian, Jumat (16/11/2018) mengatakan potongan harga bisa dinikmati dari tanggal 16-18 November 2018.

"Gula pasir Value Plus sangat murah per kilogram hanya Rp 12.290, lalu buah Naga merah per 100 gram hanya Rp 1.990, serta aneka buah lainnya," ungkapnya kepada bangkapos.com

Dikatakannya untuk kualitas buah maupun produk, tak perlu diragukan lagi sebab pihaknya selalu mengontrol kesegaran buah tersebut setiap dua jam sekali.

Selain aneka buah, ada pula beberapa potongan harga menarik untuk produk Elektronik, dan peralatan rumah tangga.

Yansen pun menambahkan untuk masyarakat yang ingin berbelanja dengan harga super murah bisa langsung datang berbelanja di hypermart Jalan Koba, dijamin untung dan murah sekali.

"Tak hanya itu saja, apabila konsumen ingin menggunakan pembayaran melalui Aplikasi OVO maka mendapatkan cashback hingga 10 persen berupa poin," tutupnya.