PT Suri Tani Pemuka Perluas Jangkauan dengan Membuka Depo Pakan Udang dan Ikan

BANGKAPOS.COM - PT Suri Tani Pemuka (STP) memperluas jangkauan bisnisnya dengan meresmikan Depo Pakan Udang dan Ikan di Bangka.

Diresmikan Depo ini untuk meningkatkan pelayanan ketersediaan pakan udang dan ikan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peresmian Depo Pakan Udang dan Ikan dilakukan Ardi Budiono selaku Head of Aquaculture and Suporting Operations STP didampingi Head of Unit STP Lampung, Hengky Santoso, Kamis (15/11).

Diawali pengguntingan pita dan pemotongan nasi tumpeng, acara ini juga dihadiri Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Babel Toni Batubara, Hidayat Arsani, H Yusroni Yazid, Direktur PT Merdeka Sarana Usaha H Husain Karim serta para pengusaha tambak Ricky Gunawan, PT SAS Chin Nyun Suhendra, Kepala Desa Balunijuk Suwandi dan tamu undangan lainnya.

Ardi Budiono mengatakan, Depo yang dibangun untuk menjangkau pelanggan-pelanggan STP di wilayah Bangka dan sekitarnya dapat menampung kurang lebih 300 ton pakan udang dan ikan.

“Kehadiran Depo Pakan Udang dan Ikan di Bangka merupakan bagian dari upaya PT Suri Tani Pemuka untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah pelanggan mendapatkan produk pakan STP di Wilayah Bangka dan sekitarnya,” ungkap Ardi.

Sebelumnya dijelaskan Ardi, distribusi pakan udang dan ikan ke wilayah Bangka dan sekitarnya membutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga hari.

Namun kedepannya, dengan adanya Depo baru ini diharapkan bisa meningkatkan kecepatan pelayanan akan ketersediaan pakan udang dan ikan serta memberikan pakan yang berkualitas dan segar bagi pelanggan STP.

“Dengan hadirnya PT Suri Tani Pemuka di Bangka ini, kami berkerjasama dengan para pelaku usaha untuk melakukan praktek budidaya yang sustainable. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan budidaya aquaculture di Bangka,” kata Ardi.

Hal ini ditegaskannya kembali sebagai keseriusan PT Suri Tani Pemuka dalam partisipasinya mengembangkan industri pakan di Bangka dan sekitarnya.