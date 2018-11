Bukan Lee Min Ho, Ini Dia 5 Aktor Drama Korea dengan Bayaran Paling Mahal

BANGKAPOS.COM - Drama Korea saat ini sedang banyak digemari oleh banyak orang, khususnya di Indonesia. Sederet aktor dan aktris pun jadi idola baru bagi para penonton setia K-drama.

K-drama memang menawarkan cerita yang menarik, romantis dan tak jarang juga membuat penonton ikut gemas dengan para pemain di dalamnya.

Ini juga didukung dengan durasi episode yang singkat dan kemampuan akting para aktor dan aktris yang sangat total.

Tak heran kalau para artis ini dapat bayaran yang luar biasa besar setiap episodenya.

Inilah 5 aktor Korea Selatan dengan bayaran paling mahal per episodenya:

1. Kim Soo Hyun

TribunWOW Kim Soo Hyun

Aktor muda yang tampan dan imut ini laris di industri K-drama karena kemampuan aktingnya yang sangat mumpuni.

Tiap episodenya, Soo Hyun dapat bayaran 83.900 US Dollar atau setara dengan Rp1,27 miliar.

Soo Hyun pernah berperan dalam drama My Love From the Star, Moon Embracing the Sun dan Dream High.

Ia yang juga berperan dalam film The Greatly Thieves dan Secretly ini punya banyak penggemar dari berbagai belahan dunia.