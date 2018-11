Meski El Barack Sudah Anggap Ayah, Richard Kyle Mengatakan Tak Berencana Nikahi Jessica Iskandar

BANGKAPOS.COM--Kedekatan El Barack dengan kekasih Jessica Iskandar Richard Kyle terus menjadi sorotan publik.

El Barack terlihat sangat bahagia setelah Richard Kyle hadir mewarnai kehidupan ibunya.

Richard tak hanya menerima Jessica Iskandar yang merupakan seorang janda, namun ia juga memperlakukan El Barack seperti anaknya sendiri.

Dalam berbagai kesempatan, Richard dan El kerap terlihat layaknya ayah dan anak yang saling menyayangi.

Ditambah lagi, El Barrack juga sudah memanggil kekasih ibunya itu dengan sebutan 'Daddy'.

Hal ini membuat Jessica Iskandar merasa haru, sehingga ia membagikan momen spesial itu di akun instagramnya.

Di dalam foto tersebut, El Barack terlihat menyebutkan siapa saja orang yang ada di foto yang ia pegang.

"This is my daddy, this is me, and this is my mommy," ucapnya polos.

El mengatakan bahwa Richard Kyle di dalam foto tersebut merupakan sosok seorang ayah baginya.

Dilansir dari Tribunnews.com Jessica Iskandar menceritakan momen mengharukan tersebut.