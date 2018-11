Pasar Digital Jembatan Emas, Wadah UMKM Babel & Mengasa Kreatifitas Anak Muda 

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM -- Pasar Digital Jembatan Emas resmi digelar pada Sabtu (17/11) hingga Minggu (18/11) mendatang di Pantai Koala, program ini digawangi oleh Generasi Pesona Indonesia (GenPl) wilayah Bangka Belitung melalui Kementerian Pariwisata RI.

Acara yang dikemas secara apik serta dihadiri bintang tamu dari lokal maupun ibukota turut memeriahkan seperti penyanyi Ipang Lazuardi, Disk Jockey (DJ) Performance, Zumba, Festival Budaya, puluhan Bazar UMKM dan Pesta kembang Api.

Ketua Juragan Pasar Digital Jembatan Emas, Yuli Mega Mulia Sari, mengatakan acara ini bertujuan mempromosikan destinasi pariwisata di suatu daerah serta memberdayakan para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Babel dan mengasa kreatifitas anak muda di sini.

"Pasar digital adalah kegiatan yang berguna mengangkat potensi produk daerah bersama UMKM serta para entepreuner di kawasan destinasi wisata yang akan kami diselenggarakan secara regular setiap akhir pekan," jelas Mega kepada bangkapos.com, Sabtu (17/11/2018).

Senada dengan itu, Ketua Genpi Babel, Iman Taufik mengutarakan Pasar Digital ini berbeda daripada pasar lainnya sebab para masyarakat selain bisa berkunjung untuk berbelanja, mereka bisa berselfie ria di era dunia digital sebab spot yang kami hadirkan cukup menarik.

"Ini adalah program yang dapat menciptakan nilai (value) 2C yaitu Creative Value dan Commercial Value. Serta ini adalah program 100 pasar digital yang dilaksanakan oleh Kementrian Pariwisata RI lalu Pasar ke-3 yang ada di Babel dan ke-2 yang ada di Pulau Bangka," paparnya.

Selain itu, setiap transaksi didalam pasar digital jembatan emas ini pun menggunakan pembayaran secara digital melalui aplikasi Ijoy.

Salah satu peserta UMKM Aneka Rajutan, Asti mengapresiasi program seperti ini agar produknya bisa dikenal oleh khalayak umum dan mengembangkan aspirasi yang dimiliki.

"Patut dikembangkan secara terus menerus sehingga UMKM kami mempunyai wadah yang efektif serta menopang pariwisata yang ada di Babel," ungkapnya.