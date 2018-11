Bambang Patijaya Ajak Mahasiswa Manfaatkan Peluang Bisnis Pariwisata Babel

BANGKAPOS.COM--Tokoh pemuda Provinsi Kepulaun Bangka Belitung (Babel), Bambang Patijaya, mengajak mahasiswa Babel memanfaatkan peluang sektor pariwisata yang tengah jadi tren.

Hal ini disampaikan Bambang saat menjadi pembicara dalam seminar Nasional "Language and Literature In Society and Tourism" dalam rangka Week Of Literature 2018, Sastra Inggris FISIP Universitas Bangka Belitung (UBB), di UBB, Sabtu (17/11/2018).

Menurutnya saat ini sektor pariwisata dapat dijadikan sasaran empuk berbisnis, termasuk di Babel.

Terbukti, dengan sumbangan dari sektor pariwisata terhadap pendapatan negara, yang menempati urutan ke-2 terbesar pada tahun lalu.

"Pariwisata ini adalah bisnis yang luar biasa pada saat ini. Pada 2017 pariwisata menyumbang sekitar USD 16.8 milyar, kalau di rupiahkan sekitar Ro 222 triliun. Angka yang sangat besar," ujar Bambang.

Belum lagi wisatawan asing yang datang ke Indonesia tidak sedikit.

Kata Bambang, ada sekitar 15 juta wisatawan asing yang datang untuk berlibur ke Indonesia setiap tahunnya.

Ditambah uang yang mereka keluarkan saat berlibur cukup banyak. Ini akan tentu memberi kontribusi menguatkan ekonomi dalam negeri.

"Rata-rata mereka mengeluarkan uang ketika berlibur sekitar USD 1100 , jika di rupiahkan Rp 15 jutaan.

Jadi wisatawan yang datang ke Indonesia menghabiskan uang Rp 15 juta," katanya.

"Jadi ini merupakan suatu peluang yang luar biasa ada sekitar 15 juta wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Nah peluang ini harus di ambil oleh Indonesia dan terutama Bangka Belitung," tambahnya.(*)