Atlet Bangka Tengah Siap Bertanding di Porprov V, Ketua Koni: Bonus Rp.30 Juta Semoga Jadi Motivasi!

Laporan Wartawan Bangka Pos, Riki Pratama

BANGKAPOS.COM -- Total 400 atlet dan official atlet dari Kabupaten Bangka Tengah akan bertarung di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov V) yang akan dilaksanakan Sabtu (24/11/2018) mendatang.

400 atlet dan official kontingen itu terdiri dari 183 putra, 117 putri, 64 pelatih daerah dan nasional, 24 official cabor, dan 12 official kontingen.

"Sampai saat ini persiapan masih ditraning, tidak ada lagi latihan fisik yang keras, itu sudah kita lakukan dari dua bulan lalu, hingga berakhir dan masuk mess nanti pada 22 November,"jelas Ketua Koni Bateng Farhan kepada wartawan, Senin (19/11/2018)

Farhan menambahkan, mess yang dimaksud tempat tinggal atlet yakni gedung SDN 8 Koba, SMPN 1 Koba, dan SMPN 1 Pangkalan baru.

"Mereka akan menginap disitu, sementara untuk target mendali kita pada Porprov ini, sebanyak 30 emas, tentunya diharapkan sudah diumumkanya bonus oleh Bupati maka bisa meningkatkan motivasi atlet agar bisa lebih maksmial lagi bertanding nantinya,"lanjutnya

Farhan mengatakan, bonus atlet dijanjikan atlet yaitu sebesar Rp 30 juta per orang bagi atlet yang mendapatkan emas.

"Rp 30 juta bagi atlet peraih emas, semoga ini jadi motivasi atlet, lalu untuk cabang olahraga unggulan kita yaitu atletik, pencak silat, menembak, panjat tebing, takraw, renang, catur, gulat, taekwondo, tinju dan balap sepeda,"katanya

Dengan akan bergulirnya, Porprov V Farhan mengharapkan, suport serta dukungan masyarakat terhadap atlet kontingen Bangka Tengah, untuk mendoakan perjuangan para pejuang olahraga ini nantinya.