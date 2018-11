Berhenti Main Sinetron, Ratna Galih Terbaring Sakit, Idap Penyakit Penumpukan Cairan di Tubuh

Selebritis Ratna Galih saat menghadiri acara Blibli.com jalin kemitraan dengan Mums and Babes di Veranda Hotel, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/6/2016). Acara ini merupakan bentuk kerjasama dalam menyediakan beragam perlengkapan ibu dan anak berkualitas dari berbagai brand terkemuka. Tribunnews/Jeprima

BANGKAPOS.COM -- Ratna Galih beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa dirinya akan rehat sementara dari dunia syuting.

Seperti diketahui, Ratna Galih ini sempat bermain di sinetron Cinta yang Hilang yang tayang di RCTI.

Rehatnya Ratan Galih ini bukan tanpa alasan, melainkan ia sedang fokus untuk menyembuhkan penyakitnya.

Pengumuman Ratna Galih akan rehat dari sinetron ini diungkapkan lewat akun Instagram pada Senin (12/11/2018).

Dalam foto tersebut, Ratna Galih terlihat bersama para sahabatnya, seperti Natasha Rizky (istri desta), Vebby Palwinta, Marsha Natika (adik Zaskia Adya Mecca, Diana Ayu (istri Ananda Omesh).

Akan tetapi, dalam foto tersebut perut Ratna Galih yang terlihat besar seperti sedang hamil 8 bulan.

Artis Ratna Galih ini hanya menyebutkan untuk diberikan kesembuhan.

"nah kalo liat perut aku ga ush nanya hamil atau ngga yah... perut bengkak banget bagaikan Acha yg udh hamil 8 bulan itu dikarenakan emang lagi bengkak..."

"makanya aku off shooting dulu dan istirahat, plus memang lagi usaha pengen dapet anak perempuan... doain cepet sembuh yah perut aku plus bisa dapet anak cw," tambah Ratna Galih.

Pada awalnya, Ratna Galih enggan membeberkan penyakitnya.