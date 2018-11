Kisah Cinta Kat Atmani dan Christian Bautista, Dikira Penyanyi Baru Hingga Donat Jadi Kue Pernikahan

BANGKAPOS.COM - Christian Bautista dan Kat Ramnani menyelenggarakan pesta pernikahan di Tirtha Uluwatu, Bali pada 17 November 2018 pukul lima sore.

Tak banyak yang tahu, Kat Ramnani, calon istri Christian Bautista tersebut adalah seorang manajer Google, perusahan teknologi ternama di dunia.

Namun demikian, meski menikahi seorang manajer Google, Christian Bautista diketahui merayakan hari bahagianya dengan sederhana, bahkan ia menggunakan donat sebagai kue pernikahannya.

Kisah cinta Christian Bautista dan Kat Ratmani berawal dari ketidak sengajaan.

Dilansir dari Philstar.com, Kat Ratmani, adalah lulusan Business Marketing & Communications dari Santa Clara University, Silicon Valley, California.

Setelah lulus, ia sempat bekerja sebagai Community Manager Online di Google.

Dari sana, Kat melanjutkan bekerja di Apple dan Facebook.

Baca: Mengenal Jambu Mawar, Buah Langka yang Tumbuh di Kebun Mayangsari

Lalu karena ada sesuatu yang mendesak, ia pulang ke Filipina.

Di Filipina, Kat juga tetap berkecimpung di dunia teknologi digital.

Kini, ia bekerja di Globe Telecom sebagai Content and Strategic Partnerships of the Mobile Data Service division.