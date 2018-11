Bambang Patijaya Ajak Media Bantu Promosikan Pariwisata Babel ke Mancanegara 

BANGKAPOS.COM--Media memiliki peran penting untuk menyebarkan informasi, salah satunya meningkatkan pamor pariwisata dalam negeri.

Untuk itu, Tokoh pemuda Bangka Belitung (Babel), Bambang Patijaya, mengajak pelaku media untuk ikut berpartisipasi memajukan Babel dengan memviralkan pariwisata lokal ke dunia.

Bambang menilai, makin beragamnya jenis media yang ada saat ini, akan memudahkan jalan untuk mengenalkan pariwisata Babel ke mancanegara.

Hal tersebut disampaikan Bambang menjadi pembicara dalam seminar Nasional "Language and Literature In Society and Tourism" dalam rangka Week Of Literature 2018, Sastra Inggris FISIP Universitas Bangka Belitung (UBB), di UBB, Bangka Belitung.

"Jadi bagaimana media dapat men-support ini semua, bagaimana media bisa memberitakan sehingga kemudian dia menjadi suatu kekuatan. Media ini banyak kan jenisnya, online, cetak kemudian media sosial," ujar Bambang.

"Dengan begitu maka pariwisata kita itu bisa tersebar," tambah Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Babel itu.

Apa lagi lanjut Bambang, saat ini jamannya media sosial. Tidak perlu repot-repot, dengan media sosial sebuah tempat, termasuk pariwisata, bisa dikenal banyak orang dengan cepat.

Dengan demikian ia juga berpesan agar anak muda Babel memanfaatkan media sosial untuk kembangkan pariwisata.

"Sekarang ini yang paling penting pada pariwisata tanda kutip "instagramable".

Jadi dia hanya dengan satu postingan di Instagram, mendunialah suatu kawasan tempat," tutupnya.(*)