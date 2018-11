4 Manfaat Makan Ikan Laut, Mengobati Depresi hingga Menyehatkan Tulang

BANGKAPOS.COM - Makanan laut memang banyak mengandung manfaat untuk tubuh.

Selain memiliki rasa lezat, ikan juga kaya akan protein dan omega 3.

Ikan juga bisa menjadi satu di antara menu diet yang tepat karena mengandung lemak baik yang tidak membuat berat badan naik.

Di samping itu, inilah beberapa manfaat dari konsumsi ikan laut yang telah dirangkum oleh Grid.ID:

1. Mengobati depresi

Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam The Journal of Psychiatry and Neoroscience mengatakan bahwa, minyak alami dalam ikan dapat meningkatkan hormon serotonin di otak.

Hormon ini dapat mengobati dan mengurangi gejala depresi.

2. Menurunkan risiko kanker

Menurut sebuah penelitian dalam American Journal of Clinical Nutrition, diet ikan dapat menurunkan risiko berbagai jenis kanker.

Seperti kanker tenggorokan, kanker pankreas dan sebagainya.